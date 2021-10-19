Декор праздничного стола: сервировка с помощью цветов

Все прекрасное, что есть в нас самих, становится отражением мира, который мы создаем. Тема цветов является дополнением в разных сферах нашей жизни.

Лучшее украшение праздничного стола в любое время года — это живые цветы. Свадебный координатор Марта Гунькало рассказала, как правильно, гармонично и красиво засервировать стол в домашних условиях.

Когда мы говорим о сервировке и этикете, цветы будут занимать особое место в этой теме.

Сервировка цветами имеет особый алгоритм. Первое, с чего нужно начать — это очищение цветов от лишней зелени. Обрезаем и опускаем стебли в воду. Это дает возможность цветку вобрать в себя максимум влаги и, тем самым, увеличить время его устойчивости и хорошего внешнего вида. Нижнюю часть стебля в эстетических целях можно обработать специальной лентой для флористов.

Новые тенденции говорят о естественности и это актуально не только в теме сервировки цветами, но и уместно в присутствии их в вазах на столе.

Марта Гунькало

Естественность — новая тенденция в сервировке цветами. Она также должна быть и в вазах на столе.

Если мы говорим о сервировке тканевыми салфетками, то дополнением станет только натуральный цветок, никаких искусственных быть не должно.

Если мы сервируем стол зеркального дизайна, стеклянной или без скатерти, то используем салфетки из деликатных тканей. Если речь идет о салфетке, как элементе декора, а не по назначению, можно использовать полупрозрачную ткань.

Скатерть и салфетки должны быть разных оттенков, однако, должна оставаться одна цветовая гамма. Исключением остается только светлый текстиль, который позволяет нам использовать единый цвет для скатерти и салфеток.

Если тема цветов имеет для вас особый смысл, процесс выбора сорта цветов станет приятным моментом.

Для сервировки мы выбираем цветы небольшого размера, однако в вазах на столе они могут быть объемными.

Когда мы хотим создать что-то эксклюзивное и создать атмосферу уюта, бумажные салфетки уместно заменить на тканевые. На первый взгляд, обычные детали создают особое ощущение совершенства. Мы наблюдаем увеличение ассортимента тканевых салфеток, что позволяет нам с легкостью создать правильный визуал. В отдельных случаях, если вы самостоятельного готовитесь к праздничному мероприятию, то можно заказать пошив салфеток или взять их на прокат.

Работая с цветами, не стоит забывать о фартуке, который убережет вашу одежду от загрязнения пыльцой цветов и водой.

В процессе сервировки тканевыми салфетками и цветами стоит помнить, что это необходимо делать не ранее, чем за 1,5 часа до начала празднования. Цветы должны оставаться свежими. Также следует подготовить маленькие вазочки или другую емкость, которая визуально не выбиваться из стилистики застолья, но в которую гости могут положить цветы после распаковки салфетки.

Тканевые салфетки нуждаются в дополнении кольцами или лентами. Они закрывают стебли цветов, выполняя функцию не только скрепления, но и эстетическую.

Последовательность сервировки стоит начать с преподавания формы салфетки. Важно: цветы должны быть подготовленными заранее. В случае, если влагу из стеблей нам не удалось забрать заранее, промокаем их бумажным полотенцем или салфетками.

Часто возникают вопросы, будут ли уместными цветы в вазе, если сервировка выполнено с цветами?

Да, они будут уместны, если выбрать цветы, которые использованы в сервировке или цветы в одинаковой цветовой гамме.

Также стильным дополнением станут натуральные кустовые веточки или эвкалипт.

Хочу обратить внимание, что нет ограничений в выборе текстур тканей и сортов, но следует помнить важное правило — вся сервировка должна быть одинаковой, поэтому в период подготовки цветов и декора мы это учитываем.

Каждая тканевая текстура и колористика цветов неповторима и, реализуя наши идеи, мы создаем новую реальность, которая является отражением нас самих.

Вдохновения вам в проявлении любви к цветам и создании ваших особых сервировок!

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