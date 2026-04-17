Декоративные травы: лучшие варианты для выращивания в саду и советы по посадке

Декоративная трава / © Credits

Декоративные травы не следует игнорировать из-за их пользы для дикой природы, и вы можете легко выращивать их в бордюрах, гравийных садах или в контейнерах.

Травы переносят широкий спектр условий и не требуют особого ухода, кроме возможной обрезки в конце зимы

Вот несколько советов по замечательным декоративным травам от трех экспертов — садовых дизайнеров Розмари Александер, Сары Прайс и Ульфа Нордфьелла, которые поделились ими с Gardens Illustrated.

Лучшие декоративные травы для выращивания

Ковыль тростниковый (Anemanthele lessoniana)

Декоративная трава, не требующая особого ухода, не любит скученности и имеет тенденцию разрастаться вокруг. Ее дугообразные цветочные головки и слегка изогнутые листья придают бордюру движения. Можно обрезать поздней осенью. Высота 60 см.

Условия: Средняя почва; полное солнце. Сезон интересов: Круглый год. RHS H4, USDA 7a-9b.

Овсец вечнозеленый (Helictotrichon sempervirens)

Красивый экземпляр декоративной травы с шариками жестких, сине-зеленых листьев и соломенных цветов, которые держатся высоко над листьями. Может быть полезным растением-якорем на углу. Может заразиться ржавчиной в тени. Высота 1,2 м.

Условия: Хорошо дренированная, богатая гумусом почва; солнце. Сезон интересов: Середина лета. RHS H7, USDA 4a-9b.

Ковыль гигантский (Stipa gigantea)

Зрелищные цветоносы поднимаются высоко над густыми, вечнозелеными кучами серо-зеленой листвы. Декоративная трава, которую можно увидеть на фоне заходящего солнца. Высота 2,2 м. S 1 м.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце. Интересующий сезон: Лето. RHS H7, USDA 6a-10b.

Трясунка большая (Briza maxima)

Однолетняя декоративная трава, образующая кучки, с низкими лиственными пучками и красивыми цветочными головками, состоящими из массы колосков. Эти изящные, дрожащие «медальоны» имеют фиолетовый цвет, прежде чем стать золотистыми. Полезная для создания ощущения луга. Самосев. Высота 45 см.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце. Интересующий сезон: май-август. RHS H6, USDA 4a-8b.

Вейник остроцветковый (Calamagrostis emodensis)

Пушистые семенные головки настолько устойчивы, что их почти жалко срезать ранней весной. Высота 1,2 м.

Условия: Хорошо дренированная почва; солнце или легкая тень, если почва не слишком сухая. Интересующий сезон: июнь; цветочные головки остаются на всю зиму.

Ячмень гривастый (Hordeum jubatum)

Любима за свои длинные, пурпурно-розовые, серебристые ости, которые имеют впечатляющий ореол, когда освещены солнцем. Лучший вид имеет, когда выращивается на открытой гравийной осыпи, где ее шлейфы будто парят над гвоздикой, тимьяном и другими наземными солнечными растениями. Цветет в течение длительного времени. Лучше всего выращивается как однолетнее растение. Высота 1 м.

Условия: Хорошо дренированная почва; полное солнце. Интересующий сезон: июнь-июль. RHS H6, USDA 4a-8b.

Перловник высокий (Melica altissima 'Alba')

Белые, похожие на бусинки цветы свисают воздушными ветвями на низких, нежно изогнутых, свежих листьях. Декоративная трава, которую прекрасно высаживать массово или среди папоротников, чтобы вы могли видеть, как колоски дрожат на ветру. Срезайте после первого цветения, чтобы стимулировать второе. Высота 50 см.

Условия: Плодородная, хорошо дренированная почва; полное солнце или полутень. Интересующий сезон: май-июнь. RHS H6.

Молиния Хайдебраут (Molinia heidebraut)

Незаменимая декоративная трава для вересковых пустошей. Вертикальные цветоносы постепенно расходятся веером по мере роста. Хороша как отдельный акцент, массово или вплетена в травянистые насаждения как прозрачная вуаль. Высота 1,2 м.

Условия: Влажные, но хорошо дренированные, нейтральные до кислых почв; полное солнце до полутени. Интересующий сезон: июнь-ноябрь. RHS H7, USDA 4a-9b.

Вейник бриллиантовый(Calamagrostis brachytricha)

Вейник бриллиантовый образует куст блестящих зеленых, линейных листьев, которые желтеют осенью. В конце лета появляются пурпурные цветочные соцветия, которые исчезают, создавая серебристый зимний силуэт. Высота 1-1,5 м.

Условия: Влажная, хорошо дренированная почва; полное солнце. Интересующий сезон: круглый год. RHS H6, USDA 4a-9b.

Хаконехлоа большая (Hakonechloa macra)

Эта декоративная трава, образующая кусты, с ярко-зелеными листьями, похожими на бамбук, обеспечивает мягкую структуру бордюрам. Высаженная массово, она создает пышный фон для таликтрумов, ирисов и весенних луковичных. В 35-70 см.

Условия: Влажная, торфянистая почва; полутень. Интересующий сезон: июнь. RHS H7, USDA 5a-9b.