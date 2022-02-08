День святого Валентина: пять красивых идей декора из Instagram

Этот праздник пришел в нашу жизнь сравнительно недавно, но уже успел многим полюбиться.

С приходом к нам традиции праздновать День святого Валентина у нас появилась возможность каждый год придумывать разные варианты красно-сердечного декора для дома.

Украсить можно дом, стол и даже автомобиль. Мы собрали для вас пять идей декора для празднования Дня святого Валентина.

Венок на дверь в виде сердца

Конечно же, главный мотив декора в этот день - красное сердце. Если вы еще не сняли с двери рождественский венок, самое время поменять его на венок в виде сердца. Автор этой идеи предлагает использовать проволочную вешалку, которой можно легко придать форму сердца, и привязать к ней полоски красной ткани.

Сервировка с фетровыми и бумажными валентинками

Если у вас нет посуды и свечей с подходящим декором, вы можете легко сделать их сами. Для этого вам нужно вырезать красные сердца из фетра - или другой плотной ткани - и из бумаги. Затем положите крупные сердца в тарелки, мелкие - рассыпьте по столу, еще несколько средних прикрепите на свечи и приклейте на коктейльные трубочки. Красные тюльпаны в этой ситуации будут очень уместны.

Дерево с валентинками

Валентинки, готовые или сделанные своими руками, можно повесить на сухие ветки, стоящие в вазе. Если вы еще не разобрали елку, то можете попробовать украсить красными сердцами ее.

Валентинки на окнах

Надоели на окнах снежинки - самое время заменить их на валентинки. Если ваши дети на дистанционном обучении или карантине, вы можете сделать это вместе.

Гирлянды из валентинок

Вы можете вырезать бумажные валентинки разных размеров и собрать их в гирлянды. Ими можно украсить люстры, мебель, окна и двери. Если вы человек широких взглядов, то валентинки могут быть не красными, а радужными. Этим вы покажете, что вы за любовь без предрассудков.

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