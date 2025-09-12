Деревенский стиль: дизайн интерьера, на который стоит обратить внимание

Деревенский стиль / © Credits

Мнения дизайнеров разделились. Одни считают его слишком повторяющимся и предсказуемым, другие же убеждены, что стиль не исчез, а трансформировался. Истина же, как всегда, посередине, об этом рассказало издание Real Simpleи секрет в том, чтобы делать интерьер не «по картинке из каталога», а настоящим отражением личности хозяев.

Почему классический деревенский стиль теряет популярность

У «классического» варианта с белыми стенами, черными акцентами и обязательной шипованной доской уже несколько вчерашний вид.

Слишком массово. Строительные компании часто выбирают его для новостроек, ведь он дешевый в реализации. Но результат — интерьеры без индивидуальности, которые имеют устаревший вид сразу после завершения ремонта.

Нехватка личностного. «Копируемые» интерьеры больше напоминают декорации, чем настоящий дом.

Деревенский стиль сегодня

Впрочем, отвергать этот стиль полностью было бы несправедливо. Его современная версия выглядит гораздо интереснее:

Вместо стерильного белья используйте теплые оттенки зеленого, терракотового, бежевого, бежевого, голубого.

Текстиль и узоры. Клетка, мелкие цветочные принты, лен и хлопок создают уют и добавляют характера.

Природные материалы. Натуральное дерево с видимой текстурой, камень, керамика ручной работы заменяют глянцевые поверхности.

Европейские мотивы. В новых интерьерах можно увидеть арки, декоративные панели, классический лепной декор — элементы, которые отсылают к старым французским и английским коттеджам.

Украинский контекст

В украинских реалиях у сельского стиля особая аутентичность. Ведь во многих семьях еще сохранились предметы от бабушек и дедушек, например, деревянные скамьи, глиняная посуда, вышитые рушники. Такие вещи легко интегрировать в современный сельский стиль и создать не просто модный интерьер, а настоящий дом с душой.

Несколько идей для вдохновения:

Использовать старый ткацкий сундук как журнальный столик.

Соединить современный диван с шерстяным пледом ручной работы.

Добавить на кухню открытые полки с глиняными кувшинами или керамическими тарелками.

Заменить фабричный декор на изделия местных мастеров.

Почему деревенский стиль до сих пор достоин внимания

Несмотря на споры, дизайнеры соглашаются в одном, этот стиль не исчезнет, если он сделан аутентично. Это не о моде на Pinterest, а о тепле, уюте и ощущении дома, которое он создает.

Ведь он о деревянных балках, которые напоминают детство в деревне. О простой кухне, где собирается вся семья. О природных материалах, которые делают пространство теплее.

Деревенский стиль — это больше, чем тренд. Это способ жить медленнее, чувствовать связь с природой и сохранять аутентичность в современном мире. Он может быть классическим, с американским акцентом, или же трансформироваться в европейскую версию с цветами и текстурами. А может стать абсолютно уникальным в вашем доме, если добавить в него элементы украинских традиций.

Главное — не следовать шаблонам, а создавать пространство, которое рассказывает именно вашу историю.