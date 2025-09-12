ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
168
Время на прочтение
2 мин

Деревенский стиль: дизайн интерьера, на который стоит обратить внимание

Деревенский стиль в последние годы стал настоящим феноменом в мире дизайна. От белых стен и деревянных балок до уютных кухонь в духе старых европейских усадеб, он покорил сердца миллионов. Однако сегодня все чаще возникает вопрос, актуален ли этот стиль до сих пор или уже превратился в модное клише.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Деревенский стиль

Деревенский стиль / © Credits

Мнения дизайнеров разделились. Одни считают его слишком повторяющимся и предсказуемым, другие же убеждены, что стиль не исчез, а трансформировался. Истина же, как всегда, посередине, об этом рассказало издание Real Simpleи секрет в том, чтобы делать интерьер не «по картинке из каталога», а настоящим отражением личности хозяев.

Почему классический деревенский стиль теряет популярность

У «классического» варианта с белыми стенами, черными акцентами и обязательной шипованной доской уже несколько вчерашний вид.

  • Слишком массово. Строительные компании часто выбирают его для новостроек, ведь он дешевый в реализации. Но результат — интерьеры без индивидуальности, которые имеют устаревший вид сразу после завершения ремонта.

  • Нехватка личностного. «Копируемые» интерьеры больше напоминают декорации, чем настоящий дом.

Деревенский стиль сегодня

Впрочем, отвергать этот стиль полностью было бы несправедливо. Его современная версия выглядит гораздо интереснее:

  • Вместо стерильного белья используйте теплые оттенки зеленого, терракотового, бежевого, бежевого, голубого.

  • Текстиль и узоры. Клетка, мелкие цветочные принты, лен и хлопок создают уют и добавляют характера.

  • Природные материалы. Натуральное дерево с видимой текстурой, камень, керамика ручной работы заменяют глянцевые поверхности.

  • Европейские мотивы. В новых интерьерах можно увидеть арки, декоративные панели, классический лепной декор — элементы, которые отсылают к старым французским и английским коттеджам.

Украинский контекст

В украинских реалиях у сельского стиля особая аутентичность. Ведь во многих семьях еще сохранились предметы от бабушек и дедушек, например, деревянные скамьи, глиняная посуда, вышитые рушники. Такие вещи легко интегрировать в современный сельский стиль и создать не просто модный интерьер, а настоящий дом с душой.

Несколько идей для вдохновения:

  • Использовать старый ткацкий сундук как журнальный столик.

  • Соединить современный диван с шерстяным пледом ручной работы.

  • Добавить на кухню открытые полки с глиняными кувшинами или керамическими тарелками.

  • Заменить фабричный декор на изделия местных мастеров.

Почему деревенский стиль до сих пор достоин внимания

Несмотря на споры, дизайнеры соглашаются в одном, этот стиль не исчезнет, если он сделан аутентично. Это не о моде на Pinterest, а о тепле, уюте и ощущении дома, которое он создает.

Ведь он о деревянных балках, которые напоминают детство в деревне. О простой кухне, где собирается вся семья. О природных материалах, которые делают пространство теплее.

Деревенский стиль — это больше, чем тренд. Это способ жить медленнее, чувствовать связь с природой и сохранять аутентичность в современном мире. Он может быть классическим, с американским акцентом, или же трансформироваться в европейскую версию с цветами и текстурами. А может стать абсолютно уникальным в вашем доме, если добавить в него элементы украинских традиций.

Главное — не следовать шаблонам, а создавать пространство, которое рассказывает именно вашу историю.

Дата публикации
Количество просмотров
168
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie