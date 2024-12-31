Дерево авокадо из косточки: как вырастить растение независимо от того, где вы живете

Если вы мечтали вырастить свое дерево авокадо, самое время сделать это. Выращивание авокадо — это интересный процесс и возможность добавить природную красоту в ваш дом или сад.

Хотя получение плодов требует времени, сам процесс ухода за растением доставляет большое удовольствие, а как это делать рассказало издание Martha Stewart.

Что нужно знать перед началом

Деревья авокадо (Persea americana) процветают в субтропическом климате и могут произрастать до 25 м на открытом воздухе. В холодных регионах они идеально подходят для выращивания как комнатные растения, где их высота редко превышает 3 м. Вырастить авокадо можно как из косточки, так и приобретя готовое молодое дерево.

Как прорастить авокадо

Самый распространенный способ – проращивание косточки в воде.

Удалите косточку. Осторожно извлеките ее из плода и промойте под водой.

Вставьте три-четыре зубочистки в стенки семян, чтобы удерживать его наполовину погруженным в воду.

Положите семена в стакан так, чтобы тупой конец касался воды.

Регулярно добавляйте воду для поддержания уровня. Через несколько недель на тупом конце появится корешок, а на остром – побег. Если через два-три месяца семена не прорастают, попробуйте новые.

Как посадить косточку авокадо

Когда семена прорастут, их можно высаживать в почву:

Удалите зубочистку.

Заполните контейнер наполовину грунтовой смесью.

Поместите семена в горшок тупым концом вниз, оставляя верхнюю часть открытой.

Поливайте грунт и поддерживайте его слегка влажным.

Поставьте растение в светлое место.

Как выращивать дерево авокадо на улице.

В теплых регионах авокадо можно высаживать под открытым небом:

Выберите место, где есть 8 часов прямого солнечного света в день.

Выкопайте яму, чуть больше корневой грудки дерева.

Поместите дерево в яму и засыпьте грунтом, уплотняя его.

Обильно полейте.

Уход за деревом авокадо

Чтобы дерево росло здоровым и, возможно, даже родило, важно обеспечить ему правильный уход.

Освещение . Деревья авокадо нуждаются в ярком солнечном свете не менее 4-6 часов в день. В помещении разместите растение у окна с косвенным освещением.

. Деревья авокадо нуждаются в ярком солнечном свете не менее 4-6 часов в день. В помещении разместите растение у окна с косвенным освещением. Почва . Идеальная почва для авокадо — богатая, суглинистая и хорошо дренированная с уровнем pH 5-7. Важно избегать застоя воды.

. Идеальная почва для авокадо — богатая, суглинистая и хорошо дренированная с уровнем pH 5-7. Важно избегать застоя воды. Полив . Поливайте дерево регулярно, позволяя верхнему слою почвы просыхать между поливами. Молодые деревья нуждаются в более частом увлажнении.

. Поливайте дерево регулярно, позволяя верхнему слою почвы просыхать между поливами. Молодые деревья нуждаются в более частом увлажнении. Удобрение . В помещении растение удобряют стандартными удобрениями каждые три месяца. На открытом воздухе – раз в год весной, используя азотное удобрение.

. В помещении растение удобряют стандартными удобрениями каждые три месяца. На открытом воздухе – раз в год весной, используя азотное удобрение. Обрезка. Избегайте чрезмерной обрезки. Удаляйте только мертвые ветки. Лучшее время для обрезки – зима до конца февраля.

Распространенные проблемы

Корневая гниль . Возникает из-за чрезмерного полива. Обеспечьте хороший дренаж и избегайте застоя воды.

. Возникает из-за чрезмерного полива. Обеспечьте хороший дренаж и избегайте застоя воды. Солнечный ожог. В жаркие дни перенесите дерево в тень, если листья становятся коричневыми.

В жаркие дни перенесите дерево в тень, если листья становятся коричневыми. Вредители. Гусеницы, клещи и жуки могут поражать растение. Используйте натуральные способы борьбы.

Виды деревьев авокадо

Хасс . Популярный сорт с толстой кожурой и кремовой мякотью.

. Популярный сорт с толстой кожурой и кремовой мякотью. Фуэрте . Имеет ровную тонкую шкурку и меньше масла.

. Имеет ровную тонкую шкурку и меньше масла. Пинкертон. Дерево компактное, дает небольшие, но вкусные плоды.

Выращивание дерева авокадо – это длительный, но очень увлекательный процесс. Даже если вашему растению не суждено плодоносить, оно украсит интерьер или сад. Следуя этим советам, вы сможете наслаждаться не только уходом за растением, но и его красотой.

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