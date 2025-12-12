Деревянные ложки на кухне: безопасно ли ими готовить / © Credits

Так происходит, потому что это удобный, долговечный и экологичный инструмент, который остается в руках профессиональных поваров и ценителей кулинарии. Издание Martha Stewart рассказало, почему деревянные ложки стоит оставить в своем арсенале и как правильно ухаживать за ними, чтобы кухня оставалась безопасной.

Деревянные ложки удобны в руке и интуитивно понятны в использовании. Они не царапают кастрюли и сковородки, служат годами, а если выбирать изделия от локальных производителей, еще и поддерживают устойчивый образ жизни. Дерево хорошо держится в руке и удобно при длительном помешивании.

Безопасность на кухне

Волноваться о бактериях не стоит. Нет доказательств того, что деревянные ложки или доски для нарезки вызывали пищевые отравления. Все материалы, такие как пластик, металл, силикон, имеют свои преимущества и недостатки.

Многие считают пористость деревянных ложек недостатком, но это на самом деле их преимущество. Дерево впитывает небольшое количество воды и бактерий, что «душит» их на поверхности и не дает размножаться. Кроме того, древесина имеет естественные антибактериальные свойства, сформированные эволюционно для защиты от бактерий и паразитов.

Уход за деревянными ложками

Самое важное — сушить после мытья. Ложку нужно оставить на воздухе минимум на 24 часа, чтобы она полностью высохла. Для этого удобно использовать подставку, тогда ложка стоит ручкой вниз, а часть для помешивания вверх, а это позволяет влаге стекать и улучшает циркуляцию воздуха.

Также важно не оставлять деревянные ложки в воде и регулярно проверять их состояние. Если дерево начинает трескаться или не высыхает полностью, пора заменить ложку. То же касается деревянных дощечек, если на них появились глубокие царапины или трещины, не рискуйте здоровьем, приобретите новую.

Деревянные ложки — это не просто ностальгия, а практичный и безопасный кухонный инструмент, который стоит иметь под рукой. Они удобные, стильные, экологичные и даже имеют природные антимикробные свойства. Главное — правильный уход: мытье, сушка и своевременная замена изношенных ложек. Помните, даже в мире современных кухонных гаджетов классика никогда не выходит из моды.