Держите их наготове: 7 цветов, которые можно посеять прямо в землю, когда она оттает

цветы / © Credits

В марте, когда земля оттаивает, можно начинать сеять цветы, которые украсят ваш сад яркими красками летом.

Запаситесь этими семенами сейчас, рекомендует GardeningKnowHow. Держите наготове совок и следите за прогнозом погоды.

Многие цветущие растения можно высеять только после последних заморозков, но не эти выносливые. Они могут легко справиться с небольшой холодной погодой, и вы можете начать сеять семена в землю, как только ваша почва оттает.

Все эти красочные садовые жемчужины являются выносливыми однолетниками, что означает, что они в определенной степени холодостойкие и завершают свой жизненный цикл за год. Поскольку их цель — прорасти, а затем вырастить цветы, чтобы привлечь опылителей, чтобы они могли дать семена, чтобы обеспечить еще один раунд этой жизненной игры в следующем году, они быстрые работники. И они очень хотят расти. Поэтому все, что вам нужно сделать, это дать им справедливый шанс.

Как только ваша почва достаточно оттает, чтобы ее можно было обрабатывать, посейте эти выносливые однолетние семена прямо туда, где вы хотите, чтобы они росли. Хорошо, если почва немного прогреется, поэтому обратите внимание на момент в вашем саду, когда эти надоедливые семена сорняков начнут прорастать повсюду. Это отличный показатель того, что почва достаточно теплая, чтобы эти устойчивые растения проросли и хорошо начали рост.

Вам придется смириться с тем, что здесь есть определенный элемент удачи, потому что если вас поразит длительный взрыв непогоды, когда рассада еще маленькая, она может не выжить. Но все эти семена настолько крошечные, что в среднем пакете их бывает сотни, поэтому просто попробуйте еще раз, как только холод пройдет. В зависимости от того, насколько открыт ваш сад, они обычно справляются с легкими заморозками. А если прогнозируются особенно сильные поздние заморозки, вы всегда можете накинуть сверху немного садового флиса, например эту легкую ткань чтобы обеспечить им уют на ночь.

Как запасной вариант, я всегда можно высевать лишь несколько семян в помещении одновременно с посевом на открытом воздухе. Большинство этих растений ненавидят, когда им нарушают корни, поэтому сейте их в биоразлагаемые горшки, чтобы вы могли посадить их прямо в землю вместе с горшком через месяц-два. Им не нужен богатый, плодородный грунт, поэтому выберите начальную смесь для семян, которая предоставляет приоритет дренажу, а не питательным веществам.

Очевидно, что чем ближе вы сеете к дате последних заморозков, тем больше шансов на выживание. И, конечно, прорастание может занять немного больше времени. Но эти смелые растения переносят любую несезонную погоду, а раннее начало их посева означает, что можно наслаждаться их красочными лепестками как можно скорее.

Морозостойкие однолетние растения для раннего посева

Мак

Маки / © Getty Images

Мак может похвастаться махровыми цветами в оттенках от тускло-розового до красивого бордового, часто пронизанными дымчатым, серебристым блеском. Каждый цветок имеет уникальное сочетание цветов, и их чрезвычайно легко выращивать. Они охотно самосеются, поэтому посейте их один раз, примерно за месяц до последних заморозков, и вы будете иметь эти красивые лепестки на долгие годы.

Нигелла (Nigella), или чернушка

Нигелла / © Credits

Эти живописные цветы настолько хороши для своего миниатюрного размера, и они так обильно растут, что у вас быстро появится целый букет. Их филигранные листья легкие и воздушные, поэтому это замечательное растение, которое можно втиснуть в клумбу, поскольку оно не задушит другие растения. Фиолетовые семенные коробочки также божественны. Это растение не такое выносливое, как некоторые другие, выдерживает лишь до -5°C, но его точно стоит приобрести заранее.

Васильки

Васильки / © Associated Press

Привнесите в свой сад винтажную палитру румяно-розовых, розово-красных, голубых и кремово-белых оттенков с помощью этого очаровательного однолетнего растения. Его невероятно легко выращивать, и опылители будут в восторге от него так же, как и вы. Хотя они и выносливы, высевайте их непосредственно с марта, и они быстро зацветут, цветущие все лето, если регулярно срезать соцветия. Лепестки васильков съедобны, поэтому посыпьте несколько в салат для красивого украшения.

Амми зубная

Амми зубная / © Credits

Замечательный наполнитель для букетов, а также бордюров, ярко-зеленый цвет зонтиков Ammi visnaga является фантастическим фоном для других цветов. Также известные как цветок епископа, цветы выцветают до чистого белого. Трудно поверить, что крошечные семена вырастают в такие статуэточные растения, со стеблями, достигающими высоты до 120 см. Им нужно немного больше тепла, чем другим, чтобы прорасти, что может занять до 30 дней, поэтому будьте терпеливы.

Немофила

Немофила / © Credits

Nemophila menziesii может вырастать лишь до 10 см высотой, но ее великолепные цветы в форме блюдца заметит каждый посетитель сада благодаря этому ярко-голубому оттенку. Она происходит из Северо-Западной Америки и отдельным образом предпочитает холод. Сейте, как только можно будет обработать почву, но лишь на небольшую глубину поскольку семенам для прорастания нужен свет. В более теплых зонах лучше всего сеять этих красавиц поздней осенью.

Иберис зонтичный

Иберис зонтичный / © Credits

Иберис зонтичный — любимец среди выносливых однолетних растений. Хотя он не такой выносливый, как другие, его так быстро и легко выращивать, что его стоит сеять, как только вы будете уверены, что заморозки отсутствуют. Если вам повезет, у вас будут цветы до мая, и вы можете продолжать сеять каждые две-три недели для цветения до октября.

Календула «Розовый сюрприз»

Календула «Розовый сюрприз» / © Credits

Этот абрикосовый, лососево-розовый оттенок просто великолепен, и он все еще имеет все преимущества обычной календулы лекарственной: опылители ее любят, она полезна на огороде как естественное средство борьбы с вредителями, а ее лепестки съедобны. Посейте ее, как только земля оттает, и она зацветет к июню.