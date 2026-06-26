Виды томатов / © Credits

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Помидоры заслуженно считаются одной из самых популярных культур на украинских огородах. Они относительно неприхотливы в уходе, дают обильный урожай и прекрасно подходят как для употребления в свежем виде, так и для домашних заготовок.

Однако не все помидоры растут одинаково. Издание Martha Stewart объяснило разницу между двумя основными типами томатов — детерминантными и индетерминантными. Одни дают урожай постепенно в течение всего лета, другие дают все плоды почти одновременно.

Основное отличие

Всё сводится к особенностям роста.

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Индетерминантные помидоры продолжают расти и плодоносить в течение всего сезона вплоть до первых заморозков. У них вьющаяся форма, они нуждаются в опорах и могут достигать поразительных размеров.

Детерминантные томаты, напротив, растут компактными кустами и дают весь урожай за относительно короткий период. Именно поэтому их часто рекомендуют для небольших участков и выращивания в контейнерах.

Выбор зависит, прежде всего, от ваших целей. Если вы хотите получить большой разовый урожай для консервирования, стоит обратить внимание на детерминантные сорта. Если же вы мечтаете о свежих помидорах на столе в течение всего лета, лучшим выбором станут индетерминантные растения.

Многие садоводы успешно выращивают оба вида одновременно, сочетая удобство и разнообразие.

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Индетерминантные томаты

Эти сорта продолжают расти в течение всего сезона, постепенно образуя новые цветы и плоды. Их побеги могут достигать почти 3,5 м в длину. Именно поэтому таким растениям необходимы прочные колья, шпалеры и специальные томатные клетки или каркасы.

Опоры рекомендуется устанавливать ещё при высадке рассады, чтобы впоследствии не повредить корневую систему.

Обрезка

Особое внимание следует уделять пасынкованию. Речь идет об удалении так называемых пасынков — молодых побегов, которые появляются между основным стеблем и боковыми ветвями.

Регулярная обрезка улучшает циркуляцию воздуха, снижает риск заболеваний и помогает растению направлять силы на формирование более крупных плодов. Стоит еженедельно проверять кусты.

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Когда собирать урожай

Плоды созревают постепенно в течение всего лета и осени. Собирать их нужно регулярно, по мере созревания. Чтобы не повредить растение, помидор рекомендуется срезать примерно на 2–3 см выше места крепления к стеблю, а затем осторожно удалить остаток плодоножки.

Детерминантные помидоры

Если места на огороде не так много, детерминантные помидоры могут стать настоящей находкой. Они вырастают примерно до 90–120 см в высоту и образуют аккуратные кусты. Главная особенность — все плоды созревают практически одновременно в течение нескольких недель. Именно поэтому их часто выбирают для приготовления соусов, томатной пасты, консервирования и замораживания.

Обрезка

В отличие от высокорослых сородичей, такие помидоры практически не требуют формирования. Наоборот, чрезмерное удаление пасынков может даже снизить урожайность.

Рекомендуется обрезать только поврежденные листья, больные побеги и нижние листья, касающиеся почвы. Это поможет снизить риск грибковых и бактериальных заболеваний.

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Опора

Хотя кусты остаются компактными, небольшая опора всё же не помешает. Для этого подойдут томатные или бамбуковые колья длиной около 1,5 м. Колышек устанавливают возле основного стебля и заглубляют в почву примерно на 20–25 см. Если куст имеет несколько главных побегов, можно использовать два или три колышка.

Сбор плодов

Детерминантные сорта созревают довольно быстро, обычно в течение нескольких недель. Собирать помидоры нужно тогда, когда они приобретают характерный цвет и достигают полного размера. Плоды можно аккуратно откручивать или срезать вместе с плодоножкой.

Независимо от сорта, у всех помидор схожие основные потребности. Для хорошего урожая им необходимы солнечное освещение, хорошо дренированная почва и регулярная подкормка.

Рекомендуется вносить удобрения после появления первых плодов и повторно в конце сезона. Томаты относятся к культурам, активно потребляющим питательные вещества, поэтому правильная подкормка напрямую влияет на урожайность.

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