Детерминантные и индетерминантные сорта: как обрезать помидоры в зависимости от их типа

Каждый из нас, если он когда-либо пробовал выращивать помидоры, слышал о том, что не все томаты требуют одинаковой обрезки.

Помидоры не слишком сложная культура для выращивания, но есть некоторые вещи, которые важно учитывать при их выращивании, чтобы достичь наилучших результатов

Эксперт рассказал Express.co.uk в чем состоит главная тонкость при обрезке томатов.

Почему пасынки нужно удалять

Обрезка может помочь убедиться, что растения имеют достаточный приток воздуха и не перенаселены. Это может обеспечить хорошее качество плодов, сохранить растения здоровыми и может помочь увеличить урожай.

Основная задача обрезки заключается в удалении ненужных частей растения, которые потребляют энергию, воду и питательные вещества, и при этом не вносят значительного вклада в производство помидоров. В первую очередь это относится к ответвлениям (пасынкам), которые растут между стволом и ветвями.

Если вы позволяете пасынкам расти, они отвлекают энергию растения от производства плодов и способствует чрезмерному росту листьев. Позже эти побеги могут также дать цветы и плоды, но плоды будут маленькими и не такими сладкими и сочными.

Чрезмерный рост побегов также приводит к скученности куста. Основная цель листьев — производить энергию посредством фотосинтеза, для которого требуется достаточное количество солнечного света.

При слишком пышном кусте листья могут недополучать солнечного света, чтоотрицательно сказывается на скорости и качестве созревания плодов. Переросшие кусты необходимо обрезать, чтобы повысить скорость созревания.

Перенаселенность также может привести к повышению влажности и снижению циркуляции воздуха. В этих условиях процветают многие грибковые патогены. Поэтому удаление пасынков снижает риск возникновения таких грибковых заболеваний, как фитофтороз, кладоспориоз, альтернариоз, септориоз и другие.

Как обрезать помидоры в зависимости от их типа / Фото: Credits

Обрезка детерминантных томатов

Садоводы также должны удалять нижние листья, которые соприкасаются с почвой, в качестве профилактической меры. Важно, чтобы садоводы помнили, что есть детерминантные и индетерминантные сорта томатов.

Детерминантные томаты называются так потому, что их высота и срок жизни ограничены. У них есть верхнее соцветие, дальше которого куст не разрастается.

Детерминантные томаты компактны и хорошо подходят для регионов с коротким летом, так как достигают высоты примерно от 30 до 70 см и имеют короткий период плодоношения, после чего постепенно увядают.

Обрезка этих помидоров включает в себя удаление ветвей, которые растут в тени и не имеют цветов. Более компактный куст, обеспечит равномерное распределение зеленой массы, даст возможность всем листьям получать кислород и достаточное количество солнечного света.

Обрезка индетерминантных томатов

Индетерминантные томаты, как следует из названия, не имеют верхнего соцветия. Поэтому они растут и плодоносят в течение всего сезона и могут вырасти до 200-300 см в высоту. Индетерминантные помидоры хорошо подходят для теплиц и регионов с продолжительным теплым летом.

Индетерминантные помидоры имеют толстый основной стебель, от которого растут все остальные ветки. Если у вас индетерминантные томаты, не обрезайте их основной стебель, обрезайте только боковые ветки, иначе рост вверх прекратится.

В остальном же, садовники могут следовать правилам обрезки детерминантных томатов, а именно: удалять бесцветные побеги, которые делают куст слишком густым, и обрезать ветки и листья, которые касаются земли.

Как обрезать помидоры в зависимости от их типа / Фото: Credits

Чем обрезать томаты

Как и при обрезке любого другого растения, садоводы всегда должны использовать чистые, острые ножи или садовые ножницы. Чтобы избежать попадания в раны грибковых или бактериальных возбудителей, дезинфицируйте инструмент для обрезки медицинским спиртом или раствором перманганата калия.

Будьте осторожны, не обрезайте чрезмерно и не удаляйте ветки с большим количеством цветов и листьев, так как это помешает плодоношению и вызовет у растения стресс. Листья отвечают за выработку энергии, и если их будет слишком мало, «энергии не хватит для нормального роста и плодоношения растений. Куст должен быть равномерно покрыт ветками и листьями.

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