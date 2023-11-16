Действенные советы, которые помогут навести порядок в ванной

Иногда у любого возникают проблемы с правильной организацией пространства. Блоггерша Наташа Свинглер, которая имеет 5 миллионов читателей в Instagram, показала процесс организации шкафчиков в ванной комнате.
- Для того чтобы компактно разложить вещи, она разделила зоны и применила отдельные боксы для хранения.
- После этого в отдельном ящике она выложила косметику и уход за средствами.
- Еще в один ящик сложила рулоны туалетной бумаги.
- В ячейке под раковиной в отдельных боксах девушка расположила средства по уходу за телом и волосами, мочалки, мыло.
Напомним, ранее мы писали о том, как навести порядок в маленькой квартире.
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