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Действенные советы, которые помогут навести порядок в ванной

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
1 мин
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Действенные советы, которые помогут навести порядок в ванной

Как навести порядок в ванной / Фото: Credits

Иногда у любого возникают проблемы с правильной организацией пространства. Блоггерша Наташа Свинглер, которая имеет 5 миллионов читателей в Instagram, показала процесс организации шкафчиков в ванной комнате.

  • Для того чтобы компактно разложить вещи, она разделила зоны и применила отдельные боксы для хранения.
  • После этого в отдельном ящике она выложила косметику и уход за средствами.
  • Еще в один ящик сложила рулоны туалетной бумаги.
  • В ячейке под раковиной в отдельных боксах девушка расположила средства по уходу за телом и волосами, мочалки, мыло.

Напомним, ранее мы писали о том, как навести порядок в маленькой квартире.

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Дата публикации
Просмотры
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