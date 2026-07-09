Действительно ли использование вентилятора вместе с кондиционером позволяет сэкономить деньги? / © Associated Press

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Лето ассоциируется с отдыхом у бассейна, барбекю и цветущим садом. Но есть и другая его сторона — высокие счета за кондиционирование дома. Многие включают кондиционер на целый день, а вместе с ним — ещё и вентиляторы. Возникает логичный вопрос, а помогает ли это действительно экономить.

И, как ни странно, ответ — да, но только при условии, что вы используете вентилятор правильно. Издание Martha Stewart выяснило, когда вентилятор действительно экономит ваши деньги, а когда просто зря расходует электроэнергию.

Вентилятор помогает экономить

Потолочные, башенные и напольные вентиляторы не понижают температуру воздуха. Зато они обеспечивают его постоянную циркуляцию, благодаря чему человек ощущает прохладу.

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Особенно эффективными считаются именно потолочные вентиляторы. Когда кондиционер работает в автоматическом режиме и не подает холодный воздух непрерывно, вентилятор обеспечивает его циркуляцию по комнате. Благодаря этому в помещении не возникает ощущения духоты.

Однако главное условие экономии — повысить температуру на термостате. Именно это позволяет кондиционеру работать меньше, ведь каждый градус, на который вы повышаете температуру кондиционера, может сократить расходы на охлаждение примерно на 3–5%.

Использование потолочного вентилятора позволяет без ущерба для комфорта повысить температуру кондиционера примерно на 2°C. В результате экономия на охлаждении может составить от 12 до 20%.

Когда вентилятор не приносит пользы

Существует одно распространенное заблуждение, которого допускают многие владельцы жилья, а именно, они оставляют вентиляторы работать в пустых комнатах. Помните, что вентилятор не охлаждает помещение. Он создает эффект легкого ветерка, благодаря которому прохладу ощущает именно человек. Поэтому, если в комнате никого нет, работающий вентилятор только тратит электроэнергию и не приносит никакой пользы.

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Как одновременно использовать кондиционер и вентилятор

Чтобы добиться максимального эффекта и снизить счета за свет, стоит соблюдать несколько простых правил.

Повысьте температуру кондиционера. Во время работы вентилятора рекомендуется увеличить температуру кондиционера на 2–4°C. Благодаря дополнительному движению воздуха вы по-прежнему будете чувствовать себя комфортно.

Летом вентилятор должен вращаться против часовой стрелки. Большинство современных потолочных вентиляторов имеют переключатель направления вращения. В тёплый сезон лопасти должны двигаться против часовой стрелки. Такой режим поднимает тёплый воздух вверх, а прохладный направляет вниз и создаёт приятный ветерок.

Используйте вентиляторы там, где проводите больше всего времени. Нет смысла охлаждать весь дом. Лучше всего устанавливать вентиляторы в спальнях, гостиных или домашнем кабинете, то есть там, где люди находятся дольше всего. Именно спальня часто является самым важным помещением для такого способа экономии.

Что поможет снизить счета за электроэнергию

Термостат — лишь одна из частей большой системы. На эффективность кондиционера влияют как техническое состояние оборудования, так и теплоизоляция дома. Вот несколько простых привычек, которые действительно работают:

Регулярно меняйте воздушный фильтр. Загрязненный фильтр ухудшает циркуляцию воздуха, из-за чего кондиционер работает дольше и потребляет больше электроэнергии.

Закройте все щели возле дверей и окон. Даже небольшие отверстия позволяют жаре проникать внутрь.

Не перекрывайте вентиляционные решетки. Мебель желательно располагать не менее чем в метре от них, чтобы воздух свободно циркулировал.

Закрывайте жалюзи или плотные шторы. В зависимости от типа защиты они могут снизить нагрев комнаты на 25–60%.

Пользуйтесь вытяжкой на кухне и в ванной. Она помогает быстрее избавиться от лишнего тепла и влажности.

Попробуйте простой домашний способ охлаждения. Если поставить ведро или миску со льдом перед напольным или башенным вентилятором, можно получить поток более прохладного воздуха. Это не заменит кондиционер, но поможет быстро освежить небольшую комнату.

Используйте коробчатый вентилятор у окна. Если он будет выдувать горячий воздух наружу, температура в доме будет снижаться эффективнее, чем при обычной циркуляции.

Следите за наружным блоком кондиционера. Он должен стоять ровно и не проседать, иначе увеличивается нагрузка на систему и сокращается срок её службы.

Не пропускайте ежегодное техническое обслуживание. Грязный конденсатор или забитый фильтр заметно снижают эффективность работы кондиционера и увеличивают расходы на электроэнергию.

Сам по себе вентилятор не способен охладить комнату так, как это делает кондиционер. Но он помогает нам ощущать прохладу, позволяет повысить температуру на термостате и тем самым сократить расходы на охлаждение дома. А если дополнить этот трютик простыми привычками, то летние счета за электроэнергию могут приятно удивить.

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