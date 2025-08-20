- Дата публикации
Действительно ли из-за муравьев в саду может появиться тля
Сад — это живая экосистема, где у каждого жителя есть своя роль. Муравьи кажутся безопасными и даже полезными, ведь они разрыхляют почву, разносят семена и помогают избавляться от остатков насекомых. Но не все так просто.
Иногда именно муравьи становятся причиной настоящего бедствия для цветов, овощей и плодовых деревьев — массового появления тли, об этом рассказал садовод Jamie Walton. Он утверждает, что муравьи часто специально защищают тлю от таких естественных врагов, как божьи коровки, златоглазки и журчалки.
На лапках муравьев есть специальные железы, которые выделяют химические вещества. Они действуют успокаивающе на тлю, делают ее более «послушной». За это муравьи получают ценный продукт — падь, сладкую жидкость, которую выделяет тля, когда питается соками растений. Собранную падь муравьи приносят в гнездо, где ею кормят матку и других членов колонии.
Это напоминает маленькую «ферму»: муравьи пасут тлю, охраняют ее и даже переносят на новые побеги, чтобы «стадо» могло разрастаться.
Опасность для растений
Тля высасывает соки из молодых побегов, листьев и бутонов. Из-за этого растения:
замедляют рост,
теряют декоративность,
становятся более уязвимыми к грибковым и вирусным болезням.
Особенно страдают розы, смородина, яблони, вишни, огурцы и перец.
Как предотвратить появление муравьиных «ферм»
Полностью избавиться от муравьев в саду невозможно и даже не нужно, ведь они также выполняют важную роль в природе. Но можно разрушить их союз с тлей.
Растения-отпугиватели
Посадите вдоль грядок или возле деревьев травы, аромат которых не любят муравьи:
мяту,
лаванда,
полынь,
пижма.
Дополнительный эффект дает натирание стеблей раздавленными листьями этих растений.
Натуральные барьеры
Используйте то, что есть под рукой:
молотый кофе,
цитрусовая кожура,
корица.
Рассыпанные возле стволов или на грядках, они создают неприятную для муравьев ароматную защиту.
Контроль численности тли
Самое важное — не дать тле размножиться.
Регулярно смывайте колонии тли водой из шланга.
По возможности запускайте в сад божьих коровок — это естественные враги тли.
Поддерживайте здоровье растений: сильные и хорошо ухоженные не так привлекательны для вредителей.
Не забывайте, что муравьи — часть экосистемы. Они улучшают аэрацию почвы, помогают перерабатывать органику и даже уничтожают некоторых вредителей.
Поэтому вместо того, чтобы уничтожать колонии химикатами, стоит выбрать более мягкий подход, а именно сдерживать муравьев от «фермерства», но не лишать сад их пользы.
Муравьи и тля — пример того, как хитро работает природа, маленькие насекомые способны создавать целые «хозяйства», но от этого страдают наши растения. Хорошая новость в том, что простые и натуральные методы помогут сохранить баланс. Поэтому садоводство, как и сама жизнь, заключается в поиске гармонии, стоит вовремя вмешаться, но полностью не разрушать естественную систему.