Действительно ли кетчупом можно почистить металл / © Associated Press

Мир бытовых лайфхаков не перестает удивлять, например, зубная паста для серебра, сода для всего и кетчуп для металла. Но если отбросить «вау» эффект, за этим трендом стоит вполне логичное объяснение.

Издание Martha Stewart рассказало, что кетчуп действительно может очищать медь. Однако есть нюансы и они важны, если вы не хотите испортить любимую посуду.

В чем секрет

Чтобы понять магию кетчупа, стоит вспомнить, что со временем происходит с медью. Например, Статуя Свободы когда-то была коричневой, но стала зеленой из-за окисления — того самого процесса, который делает медную посуду тусклой. Когда медь контактирует с воздухом, на ее поверхности образуется оксидный слой. Именно его и нужно удалить, чтобы вернуть блеск.

И тут появляется кетчуп, ведь он содержит уксус — слабую кислоту, которая растворяет оксидный слой. Просто и гениально.

Когда это работает

Кетчуп действительно работает, но не для всего. Он идеально подходит, если нужно очистить небольшие участки меди, хочется быстрого лайфгака «из подручных средств» и есть возможность хорошо смыть средство.

Не стоит использовать для пористых поверхностей, регулярной уборки и если вы не хотите запаха кетчупа на кухне. Это скорее точечный хитрец, чем универсальное средство.

Как чистить кетчупом

Если вы все же хотите протестировать тренд, то делайте это правильно:

Нанесите небольшое количество кетчупа на медную поверхность или ткань Распределите тонким слоем Оставьте на несколько минут Аккуратно потрите мягкой губкой круговыми движениями Тщательно смойте теплой водой Дополнительно вымойте посуду мягким моющим средством Вытрите насухо микрофиброй

Главное правило — никакого агрессивного трения.

Альтернатива

Если идея с кетчупом кажется немного странной, есть и другие варианты, например, уксус и вода, или лимонный сок и соль. Эти комбинации работают по тому же принципу, благодаря кислотам, но без липкости и запаха.

Кетчуп как средство для чистки — не миф, а маленький научный лайфхак, который действительно работает. Однако, как и большинство вирусных трендов, он имеет свои ограничения. Идеально — для быстрого «спасения» медных мелочей, но для регулярного ухода лучше выбрать более классические методы. И все же согласитесь, мысль о том, что обычный кетчуп может вернуть блеск металла, звучит как маленькая магия в повседневной жизни.