Действительно ли кофейная гуща помогает избавиться от муравьёв в доме

Действительно ли кофейная гуща помогает избавиться от муравьев? / © Credits

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Муравьи в доме — почти такая же неизбежность, как налоги или утренний будильник. Как только на кухне появляется несколько крошек или лишняя влага, маленькие разведчики быстро находят путь в ваш дом, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Многие люди стараются избегать использования химических спреев и ищут натуральные альтернативы. Одним из самых популярных советов в интернете стал кофейный гущ. Кажется логичным: использовал кофе и одновременно защитил дом от насекомых. Однако энтомологи и специалисты по борьбе с вредителями предупреждают, что на самом деле всё не так просто.

Кофейная гуща против муравьев

Если вы уже рассыпали использованную кофейную гущу возле кухонной раковины или вокруг дома в надежде остановить нашествие муравьев, то вы точно не одиноки. Однако эффективность этого метода сильно преувеличена. Кофейная гуща не является хорошим долгосрочным решением. В зависимости от вида муравьев она может оказывать лишь незначительный отпугивающий эффект, которого недостаточно для реального контроля над проблемой.

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Дело в том, что запах кофе лишь временно маскирует феромонные следы, по которым передвигаются муравьи. Такой эффект может длиться день или даже меньше. Рассчитывать на кофейную гущу как на эффективное или постоянное средство не стоит.

Более того, иногда ситуация может даже ухудшиться. Если колония уже обосновалась внутри стен, барьер из кофейной гущи у фундамента может заставить насекомых переместиться глубже в конструкцию дома. В некоторых случаях это даже способствует разделению колонии и образованию новых гнезд.

Эффективные натуральные средства

Лучше обратить внимание на диатомовую землю (диатомит, или DE). Это природное вещество, которое используют в качестве натурального инсектицида. Она воздействует непосредственно на насекомое: её частицы повреждают внешний покров и поглощают природные жиры и масла, в результате чего насекомое постепенно высыхает.

Однако есть важный нюанс: муравьи должны соприкасаться с веществом. Просто насыпать толстый слой порошка на столешницу недостаточно. Если его слишком много, насекомые начнут обходить этот участок стороной.

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Среди других природных средств можно выделить корицу, кайенский перец и эфирное масло перечной мяты. Все они создают ароматический барьер, которого муравьи стараются избегать. Но для длительного эффекта их нужно использовать достаточно щедро и регулярно обновлять.

Еще один популярный подход — высаживать у входов в дом растения, запах которых не нравится насекомым. Чаще всего рекомендуют мяту, лаванду и базилик. Такие растения помогают отпугивать не только муравьев, но и других мелких вредителей. В то же время помните, что ни один из этих методов не уничтожает колонию полностью. Они лишь заставляют насекомых избегать определенных зон.

Предотвращение появления муравьев

Самая эффективная борьба с муравьями начинается ещё до того, как они поселятся в вашем доме.

Убирайте крошки. Особое внимание следует уделить духовке, микроволновой печи и тостеру, так как именно там часто скапливаются остатки еды. Не забывайте очищать пространство под техникой и между плитой и столешницей.

Храните продукты в герметичной таре . Крупы, хлопья и другие сухие продукты лучше держать в контейнерах с плотными крышками или в герметичных пакетах. Муравьи очень сильные, но не настолько, чтобы открыть хорошо закрытый контейнер.

Контролируйте влажность. Протечки труб, кранов или бытовой техники создают идеальные условия для вредителей. Если на холодильнике образуется конденсат, стоит проверить его настройки или количество продуктов внутри, ведь неправильное уплотнение дверцы может приводить к утечке холодного воздуха и излишней влаге.

Проверяйте дом на наличие щелей. Регулярно осматривайте места вокруг дверей, окон и труб, входящих в дом. Даже небольшие отверстия могут стать удобным путем для насекомых.

Ухаживайте за территорией вокруг дома. Растительность, листья и другой мусор не должны плотно прилегать к фундаменту. Чем чище эта зона, тем меньше шансов, что муравьи захотят поселиться поблизости.

Когда следует обращаться к специалистам

Всё зависит от того, насколько комфортно вы себя чувствуете рядом с нежелательными соседями. Если вы случайно заметили одну-двух муравьёв, серьезных поводов для паники нет. Однако если вы регулярно замечаете более пяти-десяти насекомых в одном месте или в разных комнатах дома, эксперты советуют заказать профессиональный осмотр.

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Специалисты смогут определить причину проблемы, обнаружить колонию и предложить решение, которое подойдет именно для вашего жилья.

В таких случаях не стоит медлить, если речь идет о муравьях-плотниках или огненных муравьях. Первые способны нанести серьёзный ущерб деревянным конструкциям дома, а вторые считаются опасными для людей и практически не поддаются домашним методам борьбы.

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