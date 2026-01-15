Действительно ли кофейная гуща растапливает лед / © Credits

С наступлением холодов каждая зима приносит новые советы: посыпать лед солью, сахаром, песком или же остатками утреннего кофе. Кофейную гущу часто советуют как экологичную альтернативу агрессивным реагентам, которые портят обувь, вредят растениям и лапам домашних животных.

Однако издание Martha Stewart рассказало, что кофейная гуща — не волшебная палочка. Ее польза не там, где мы привыкли ее искать.

Кофейная гуща как средство против льда

Чтобы вещество действительно растапливало лед, оно должно снижать температуру замерзания воды. Именно поэтому работают соль, спирт или сахар. Кофейная гуща не содержит компонентов, которые эффективно снижают температуру замерзания.

Более того, ее кислотность (pH около 6,5-6,8) недостаточна, чтобы влиять на структуру льда. Единственный плюс — темный цвет, который может немного поглощать солнечное тепло. Но этого недостаточно, чтобы серьезно бороться с гололедом.

Вывод экспертов единодушен — кофейная гуща не растапливает снег и лед в классическом понимании.

Зачем ее используют

Хоть кофейная гуща и не является полноценным растопителем, она имеет другое важное преимущество — сцепление с поверхностью. Благодаря своей зернистой текстуре она работает примерно так же, как песок:

уменьшает скольжение,

помогает избежать падений,

не вредит газону, почве и животным,

биоразлагаемая и безопасная.

После утреннего кофе гущу можно высыпать на дорожки или ступеньки, особенно эффективно, если она еще теплая. Тепло помогает немного подтаять льду, а сама гуща создает шероховатую поверхность.

Домашние альтернативы

Если нужен реальный эффект таяния, стоит обратить внимание на простые вещи, которые есть почти в каждом доме.

Уксус и теплая вода

Любимый метод садоводов и владельцев домашних животных.

Как использовать:

смешайте 2 части уксуса с 1 частью теплой воды;

перелейте в пульверизатор;

распылите на ступеньки, крыльцо или тротуар;

подождите несколько минут — лед станет размягченным и его легко убрать.

Преимущество: безопасно для лап животных и не вредит поверхностям при умеренном использовании.

Спирт и моющее средство

Этот метод особенно хорошо работает против тонкого льда и ледяного дождя.

Рецепт:

8 стаканов теплой воды;

8-10 капель средства для мытья посуды;

⅓ стакана медицинского спирта.

Спирт имеет очень низкую температуру замерзания, а моющее средство помогает равномерно распределить смесь по поверхности и предотвращает повторное замерзание.

Кофейная гуща не способна заменить профессиональные или химические средства против льда. Но она прекрасно работает как антискользящее покрытие, особенно для тех, кто заботится об окружающей среде, саду и безопасности домашних любимцев.

Идеальная стратегия зимы:

для таяния — уксус или спиртовые смеси;

для безопасности — кофейная гуща или песок;

для стиля жизни — разумный баланс между эффективностью и экологичностью.

В конце концов, даже обычная чашка кофе может сделать зиму немного безопаснее, пусть и не так, как нам обещают мифы.