Действительно ли мороз уничтожает сорняки / © Associated Press

Реклама

Многие надеются, что несколько морозных ночей избавят от нежелательной зелени раз и навсегда. Издание Woman&Home рассказало, действительно ли холод может стать природным «гербицидом» и почему это лишь часть правды.

Сорняки — одни из самых выносливых жителей сада. Они появляются там, где их меньше всего ждут, быстро размножаются и часто переживают условия, в которых другие растения погибают. Зимой внимание к саду обычно ослабевает и именно тогда возникает логичный вопрос, а вдруг мороз сделает всю работу за нас.

Мороз действительно может повреждать сорняки, но его эффективность зависит от вида растения, температуры и продолжительности холода. Поэтому рассчитывать только на погоду — не лучшая стратегия.

Реклама

Как мороз влияет на сорняки

Механизм действия мороза довольно прост и одинаков для большинства растений. Когда температура опускается ниже нуля, вода внутри клеток замерзает и расширяется. Из-за этого клеточные стенки разрушаются и растение теряет способность расти и восстанавливаться. Однако здесь есть нюанс, ведь не все сорняки одинаково чувствительны к холоду.

Нежные однолетние сорняки, которые растут в теплый сезон, действительно часто погибают после первых серьезных морозов. Они не имеют защитных механизмов и не восстанавливаются весной.

Зимние однолетники могут продолжать рост даже в холодное время.

Многолетние сорняки — самые выносливые, они «переживают» зиму под землей, корни накапливают питательные вещества и ждут весны, чтобы снова дать побеги.

Именно поэтому мороз не стоит считать полноценным способом борьбы с сорняками.

Что такое «убийственный мороз» и существует ли он на самом деле

Существует несколько уровней мороза:

Легкий мороз (0…-2°C). Может повредить нежные листья, вызвать увядание, но в основном вред поверхностный.

Умеренный мороз (-3…-5°C) Способен уничтожить большинство однолетних сорняков и «сжечь» надземную часть.

Сильный мороз (ниже - 5°C) Может ослабить некоторые многолетние растения, но редко уничтожает корневую систему полностью.

Даже в случае сильных морозов большинство многолетних сорняков не погибает окончательно — они просто переходят в состояние покоя.

Реклама

Когда бороться с сорняками

Самое эффективное время для борьбы с сорняками — период активного роста, а не зима.

Для ручной прополки идеально подходит влажная земля после дождя — корни легче полностью удаляются.

Химические средства действуют лучше в мягкую, сухую погоду, когда питательные вещества активно циркулируют внутри растения.

Зимой ручное удаление возможно, но затруднено промерзшей почвой, а гербициды почти не работают.

Стоит ли удалять сорняки до морозов

Короткий ответ — да. Если оставить сорняки до зимы, почва фактически «консервирует» их корни, и создает теплоизоляцию. Весной такие растения часто возвращаются еще сильнее.

К тому же прополка по мерзлой почве не только неэффективна, но и может повредить газон или декоративные растения, которые становятся ломкими на холоде.

Мороз — не враг сорняков, а скорее временная пауза. Он может повредить нежные виды, но для выносливых растений холод — лишь часть естественного цикла. Если цель — действительно опрятный сад без нежелательной зелени, стоит сочетать несколько подходов: регулярная прополка, правильное время и понимание того, с чем именно вы имеете дело.

Реклама

Зима может немного облегчить работу, но настоящий контроль над сорняками начинается с внимательности и продолжается в течение всего года.