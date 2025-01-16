Действительно ли необходимо закрывать крышку унитаза перед смыванием

Вы, наверное, всегда считали это обязательным, но мы поделимся интересными фактами, которые могут изменить ваше мнение.

Издание RealSimple ответило на вопрос: действительно ли нужно закрывать крышку унитаза перед смыванием. Оказалось, существуют новые данные, которые ставят под сомнение распространенное мнение о том, что это необходимо для предотвращения распространения микробов.

Туалетный шлейф

В течение многих лет существовало мнение, что смывание унитаза с открытой крышкой способствует распространению так называемого "туалетного шлейфа". Это микроскопические брызги, которые могут содержать бактерии, такие как кишечная палочка., полотенцах, зубных щетках и т.п. считал закрывание крышки эффективным способом борьбы с этим явлением.

Новые результаты

Последнее исследование, опубликованное в American Journal of Infection Control, детально изучило влияние открытой и закрытой крышки унитаза на распространение микробов. В рамках эксперимента в унитаз добавляли вирус типа РНК перед смыванием, затем анализировали степень заражения на поверхностях ванной комнаты. Результаты показали, что разница между открытой и закрытой крышкой была незначительной. Даже закрытая крышка не смогла полностью предотвратить распространение вирусных частиц.

Воздействие дезинфекции

Единственным фактором, который оказывал существенное влияние на уровень заражения, была дезинфекция. Использование дезинфекционных средств после каждого смыва значительно снижало количество микробов на поверхностях. Это означает, что регулярная уборка ванной комнаты имеет более важное значение, чем простая привычка закрывать крышку.

Чистота и безопасность

Независимо от того, закрываете ли вы крышку унитаза перед смыванием, поддержание чистоты в ванной комнате является лучшим способом избежать распространения микробов.

Частая уборка

Очищайте унитаз по крайней мере раз в неделю с помощью отбеливающих средств. Если кто-то из членов семьи заболел, уборку следует проводить чаще.

Очищайте внешние части унитаза, крышку и сливной механизм. Используйте спрей-дезинфектор или специальные салфетки.

Уход за инструментами

После каждого использования очищайте туалетную щетку, погружая ее в раствор отбеливателя. Это поможет избежать накопления бактерий и микробов.

Глубокая уборка

Раз в месяц проводите генеральную уборку всей ванной комнаты. Особое внимание уделите:

Раковине

Зеркалам и полкам

Потолки, шторки для душа, стенам и полу

Важность крышки

Результаты исследования показывают, что закрывать крышку унитаза перед смыванием не столь важно, как считалось ранее. Более эффективными способами борьбы с микробами являются регулярная чистка унитаза, дезинфекция ванной комнаты и соблюдение гигиенических правил.

Однако, если вы хотите минимизировать распространение аэрозолей, все же следует закрывать крышку. Эта простая привычка может быть дополнительной защитой, особенно в сочетании с другими мерами. К тому же смывание с закрытой крышкой выглядит более эстетично и помогает поддерживать порядок.

Закрытие крышки унитаза перед смыванием не является панацеей от всех микробов, однако оно может являться частью вашего подхода к гигиене. Главное – это чистота и дезинфекция ванной комнаты. Регулярный уход за поверхностями, использование качественных чистящих средств и поддержание порядка — это то, что действительно важно для вашего здоровья и безопасности.

Мы также писали о том, как смыть разводы от жесткой воды на унитазе.

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