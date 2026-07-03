Действительно ли соль отпугивает вредителей: простой домашний ингредиент с двойным эффектом

Действительно ли соль отпугивает вредителей? / © Associated Press

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В каждом доме найдется соль — обычная или морская, иногда даже соль Эпсома, которую часто используют для ухода за растениями. Но издание Martha Stewart сообщило, что этот базовый продукт может стать неожиданным помощником в борьбе с некоторыми вредителями.

Впрочем, эксперты отмечают, что соль не является универсальным решением и не заменяет профессиональную дезинсекцию. Она скорее служит временным методом или дополнительным барьером на время борьбы с вредителями.

Соль против вредителей

Она действует как раздражитель и контактное средство против насекомых с мягким внешним покровом. При контакте с ней такие вредители обезвоживаются, испытывают сильный стресс и в конечном итоге погибают.

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В некоторых случаях соль также создает своеобразный барьер: ползающие насекомые обходят участки, посыпанные солью. Однако этот эффект временный, и защитный слой необходимо регулярно обновлять.

Впрочем, после гибели слизней и улиток соль может оставлять слизистый след, а при неправильном использовании наносит вред почве и растениям.

Уязвимые вредители

Соль действует не на всех одинаково. Наиболее чувствительны к ней вредители с мягким внешним покровом, в частности слизни, улитки и некоторые подземные термиты. Однако даже в этих случаях соль не должна быть основным методом борьбы. Она может уменьшить количество вредителей, но не устраняет проблему полностью.

Как использовать соль

Существует два основных способа применения соли — в помещении и на открытом воздухе.

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В помещении

Для домашнего использования следует смешать 1 стакан воды с 2 ст. л. морской или поваренной соли. Полученный раствор удобно перелить в пульверизатор и обрабатывать им места проникновения вредителей в дом.

Также можно использовать сухую соль в гранулах, посыпая её в щели, трещины и места, где могут передвигаться насекомые.

Еще один способ — механическое удаление слизней и улиток: их можно собрать вручную или с помощью сетки и поместить в емкость с солью на дне. Контакт с солью приводит к обезвоживанию вредителей.

На улице

При наружном применении соли следует соблюдать особую осторожность. Умеренное использование соли Эпсома вокруг растений может отпугивать слизней и улиток ещё до того, как они попадут в дом.

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Кроме того, соль Эпсома иногда используется в качестве источника питательных веществ для растений, однако эффект зависит от дозировки.

Неправильное или чрезмерное использование соли может повредить почву, нарушить баланс питательных веществ и нанести вред декоративным растениям.

Соль — это простое домашнее средство, которое действительно может помочь в борьбе с некоторыми вредителями, особенно с теми, у которых мягкий внешний покров. Но её роль — вспомогательная, а не основная.

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