Действительно ли стоит подпитывать рождественник кофейной гущей: как это делать, чтобы помочь цветению

Рождественские кактусы / © Associated Press

Этот вопрос возникает каждый праздничный сезон, и он интересный.

Рождественские кактусы любят кислую почву, кофейная гуща кислая — кажется, это идеальное решение. И в этом есть доля правды, но не каждое решение в отношении остатков гущи подходит. Немного знаний поможет избежать распространенных ошибок, когда ярко-красные цвета превращаются в вялые.

Все, что вам нужно знать, собрал GardeningKnowHow.

Итак, действительно ли рождественский кактус любит кофейную гущу как постоянный рацион? В умеренных количествах кофейная гуща может регулировать pH как раз как следует, но если вы переусердствуете, вы рискуете получить противоположное тому, чего хотите. Рождественники — эпифитные суккуленты, они происходят из тенистых бразильских лесов, и они стремятся к легкому кислому оттенку без ожога. Найдите баланс, и ваши горшки останутся компактными и полными цветов; если его не будет хватать, корни молча будут страдать.

Сколько гущи нужно вашему рождественнику

Когда вы даете своему рождественскому кактусу кофейную гущу, вы мягко повышаете кислотность таким образом, что имитирует естественную среду, к которой он привык, где опавшие листья разлагается на богатую гумусом смесь. Свежая гуща имеет pH 6,5, близкий к оптимальному значению 5,5-6,5, которое предпочитают эти растения, помогая высвобождать питательные вещества, такие как железо, которое поддерживает насыщенно-зеленый цвет листьев и пушистые бутоны.

Это не мгновенно, но этот медленный эффект может вызвать еще одно цветение, если ваша почва стала нейтральной от водопроводной воды. Органическое вещество в почве также полезно для ее структуры. Оно привлекает полезные микробы, аэрируя смесь и улучшая содержание воды таким образом, чтобы поддерживать желание растения быть увлажненным, но не чрезмерно.

Во время активной фазы роста очень экономно посыпьте гущу вокруг основания каждые несколько недель. Речь идет о небольшом количестве — столовую ложку (15 мл) на горшок диаметром 15 см достаточно. Однако перед использованием сначала промойте гущу, чтобы избавиться от любой горечи. Это важно, потому что сухая земля поглощает слишком много влаги и может уплотняться. Если вы будете придерживаться этой практики в течение нескольких сезонов, вы можете обнаружить, что это приведет к более густым листьям и более энергичному повторному цветению вашего рождественского кактуса, превращая это в диковинку.

Безопасно ли это

Чрезмерное количество кофейной гущи для рождественского кактуса может быстро склонить чашу весов не в пользу цветения, уплотнив почву во влажный кирпич, который заглушит корни. Эта гуща будет хорошо удерживать воду, а в неглубоком горшке это означает, что гниль начинается незаметно — стебли начинают размягчаться у основания, цветы опадают слишком рано, и все растение увядает. Это полная противоположность преимущественной кислотности. Слишком много гущи на самом деле снижает pH ниже 5,0, и это блокирует фосфор, необходимый для великолепных цветов.

Садоводы часто не замечают этих тонкостей, думая, что снижение уровня pH — это просто чрезмерный полив, а не само изменение. Вот почему так важно следить за ранними признаками проблем с рождественским кактусом, такими как потемнение кончиков листьев или необъяснимая потеря сегментов, прежде чем повреждение станет необратимым.

На что обратить внимание

Обращайте внимание на любые пожелтевшие кончики или длинноногие побеги как на красные флажки — это способ растения сказать «хватит». В более влажных домах плесень также любит влажную почву, превращая ваш подоконник в ненужный научный проект. Отодвиньте горшки, если увидите ее, и промойте их водой комнатной температуры.

Помимо любого физического уплотнения, смещение азота в некомпостированной почве может исказить соотношение питательных веществ в неблагоприятные условия. Это способствует пышному вегетативному росту за счет образования цветов. Результатом станет растение, которое имеет вид длинноногого и редкоцветущего.

Лучший способ безопасного использования гущи

Начните с малого, используя кофейную гущу для рождественского кактуса, чтобы проверить его реакцию — смешивайте 1-2 столовые ложки ежемесячно, затем поливайте, чтобы разбавить. Компостированная гуща работает еще лучше; она смягчилась до нейтрального уровня и добавляет микробы. Подложите слой под мульчу для горшков. Сбалансированный подход сочетает гущу с перлитом для дренажа — заполните нижнюю треть горшка, чтобы обеспечить вентиляцию. Следите за pH каждые шесть недель. Если уровень низкий, добавьте щепотку извести.

Для постоянного использования ограничьте подкормку одним разом в месяц во время пика роста. Всегда разбавляйте гущу, смешивая ее с большим объемом нейтрального компоста или листовой плесени. Это помогает смягчить любые внезапные колебания pH. Размещение горшка в ярком, непрямом свете также помогает. Кислотный толчок улучшает перемещение питательных веществ, и это непосредственно приводит к более эффективному фотосинтезу. В результате клеточные стенки становятся крепче, и растение может лучше противостоять стрессам, вызванным резкими перепадами влажности.

Другие способы усиления цветения

Откажитесь от риска с почвой и найдите что-то другое для удобрения вашего рождественского кактуса. Немного разведенной кофейной воды или подкислительных удобрений, распыленных на листья, обеспечат кислотный подъем без загрязнения почвы. Это может поддерживать поток фосфора для более пышных цветов. Удобрение для азалии также ближе к цели благодаря своей формуле с низким содержанием азота, которая проталкивает бутоны над листьями. Органическая мука из ламинарии является еще одним надежным способом — посыпание пол чайной ложки вокруг основания каждые шесть недель.

Приобретите готовое удобрение. Идеально смешанное жидкое удобрение для рождественских кактусов, устанавливает правильный уровень pH во время каждого полива, без необходимости измерения. Эти замены обеспечивают долгосрочное здоровье, превращая ваш кактус в надежное праздничное украшение.