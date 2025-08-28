Диагностика пневмонии: педиатр объяснила, что лучше делать УЗИ или рентген / © Credits

Для родителей это всегда тревожный диагноз: повышенная температура, кашель, частое дыхание и изменения при прослушивании легких заставляют немедленно обращаться к врачу. Но каким методом лучше подтвердить диагноз — ультразвуковым исследованием или рентгеном. Свое мнение по этому вопросу объяснила педиатр Виктория Хоменко.

Как врач ставит диагноз пневмонии

Прежде всего, диагноз основывается на клинических симптомах:

лихорадка (повышенная температура тела),

кашель,

затрудненное или частое дыхание,

хрипы или снижение дыхания в определенном участке легких,

снижение сатурации (уровня кислорода в крови).

Если состояние ребенка тяжелое, врач не ждет дополнительных обследований, а сразу назначает антибиотики и анализ крови для оценки воспаления. В таком случае ни рентген, ни УЗИ не влияют на решение о начале лечения.

Если же у ребенка легкая форма, он полностью вакцинирован и есть подозрение, что это вирусная инфекция, врач может отказаться от антибиотиков. В таком случае целесообразными становятся дополнительные обследования, например, анализ крови, мазки из носоглотки на вирусы, а также УЗИ легких.

УЗИ или рентген: что лучше

Ультразвуковое исследование легких

Имеет очень высокую чувствительность (93%) и специфичность (98%) в выявлении внебольничной пневмонии.

Позволяет видеть участки консолидации (уплотнение ткани легких) и даже наблюдать, как они уменьшаются в процессе лечения.

Безопасное, ведь не использует ионизирующее излучение, которое особенно важно для детей.

Процедура занимает всего несколько минут и может проводиться даже в постели пациента.

Именно поэтому все больше педиатров рекомендуют УЗИ как метод первой линии для подтверждения диагноза.

Рентгенография легких

Используется тогда, когда клиническая картина остается неясной, а УЗИ не дало четкого ответа.

Имеет более низкую чувствительность по сравнению с ультразвуком, но позволяет оценить общее состояние легких и выявить осложнения (например, плеврит).

Минус: связана с радиационной нагрузкой, хоть и небольшой.

Компьютерная томография (КТ)

Назначается в сложных случаях, когда нужно детально оценить состояние легких.

Используется при тяжелом течении заболевания, подозрении на осложнения или неэффективности лечения.

Из-за значительной лучевой нагрузки применяется только в стационаре и по строгим показаниям.

Что важно помнить родителям

Не занимайтесь самолечением. Ни один метод не заменит консультации врача.

Не настаивайте на рентгене «на всякий случай». Иногда родители считают, что без рентгена диагноз не подтвержден, но это миф.

Если ребенок тяжело болеет, решение об антибиотиках принимают немедленно, без дополнительных тестов.

УЗИ — это современный стандарт, оно позволяет избежать лишнего облучения и одновременно помогает контролировать процесс выздоровления.

Пневмония — серьезное заболевание, но сегодня врачи имеют эффективные и безопасные методы ее диагностики.

УЗИ легких — оптимальный выбор для детей: точный, безопасный и удобный.

Рентгенография нужна не всегда, а только в случаях сомнительной клинической картины.

КТ — только при сложных или опасных ситуациях.

Итак, главное — доверять своему врачу и не бояться современных методов диагностики. Это поможет быстрее установить правильный диагноз и вовремя начать лечение.