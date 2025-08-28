ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
127
Время на прочтение
3 мин

Диагностика пневмонии: педиатр объяснила, что лучше делать — УЗИ или рентген

Пневмония — одно из самых частых инфекционных заболеваний у детей, которое может развиваться как в легкой, так и в тяжелой форме и важно знать, как правильно действовать в такой ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Диагностика пневмонии: педиатр объяснила, что лучше делать УЗИ или рентген

Диагностика пневмонии: педиатр объяснила, что лучше делать УЗИ или рентген / © Credits

Для родителей это всегда тревожный диагноз: повышенная температура, кашель, частое дыхание и изменения при прослушивании легких заставляют немедленно обращаться к врачу. Но каким методом лучше подтвердить диагноз — ультразвуковым исследованием или рентгеном. Свое мнение по этому вопросу объяснила педиатр Виктория Хоменко.

Как врач ставит диагноз пневмонии

Прежде всего, диагноз основывается на клинических симптомах:

  • лихорадка (повышенная температура тела),

  • кашель,

  • затрудненное или частое дыхание,

  • хрипы или снижение дыхания в определенном участке легких,

  • снижение сатурации (уровня кислорода в крови).

Если состояние ребенка тяжелое, врач не ждет дополнительных обследований, а сразу назначает антибиотики и анализ крови для оценки воспаления. В таком случае ни рентген, ни УЗИ не влияют на решение о начале лечения.

Если же у ребенка легкая форма, он полностью вакцинирован и есть подозрение, что это вирусная инфекция, врач может отказаться от антибиотиков. В таком случае целесообразными становятся дополнительные обследования, например, анализ крови, мазки из носоглотки на вирусы, а также УЗИ легких.

УЗИ или рентген: что лучше

Ультразвуковое исследование легких

  • Имеет очень высокую чувствительность (93%) и специфичность (98%) в выявлении внебольничной пневмонии.

  • Позволяет видеть участки консолидации (уплотнение ткани легких) и даже наблюдать, как они уменьшаются в процессе лечения.

  • Безопасное, ведь не использует ионизирующее излучение, которое особенно важно для детей.

  • Процедура занимает всего несколько минут и может проводиться даже в постели пациента.

Именно поэтому все больше педиатров рекомендуют УЗИ как метод первой линии для подтверждения диагноза.

Рентгенография легких

  • Используется тогда, когда клиническая картина остается неясной, а УЗИ не дало четкого ответа.

  • Имеет более низкую чувствительность по сравнению с ультразвуком, но позволяет оценить общее состояние легких и выявить осложнения (например, плеврит).

  • Минус: связана с радиационной нагрузкой, хоть и небольшой.

Компьютерная томография (КТ)

  • Назначается в сложных случаях, когда нужно детально оценить состояние легких.

  • Используется при тяжелом течении заболевания, подозрении на осложнения или неэффективности лечения.

  • Из-за значительной лучевой нагрузки применяется только в стационаре и по строгим показаниям.

Что важно помнить родителям

  • Не занимайтесь самолечением. Ни один метод не заменит консультации врача.

  • Не настаивайте на рентгене «на всякий случай». Иногда родители считают, что без рентгена диагноз не подтвержден, но это миф.

  • Если ребенок тяжело болеет, решение об антибиотиках принимают немедленно, без дополнительных тестов.

  • УЗИ — это современный стандарт, оно позволяет избежать лишнего облучения и одновременно помогает контролировать процесс выздоровления.

Пневмония — серьезное заболевание, но сегодня врачи имеют эффективные и безопасные методы ее диагностики.

  • УЗИ легких — оптимальный выбор для детей: точный, безопасный и удобный.

  • Рентгенография нужна не всегда, а только в случаях сомнительной клинической картины.

  • КТ — только при сложных или опасных ситуациях.

Итак, главное — доверять своему врачу и не бояться современных методов диагностики. Это поможет быстрее установить правильный диагноз и вовремя начать лечение.

Дата публикации
Количество просмотров
127
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie