Дирофиляриоз: как выявить болезнь и защитить домашнее животное

В теплое время года большую опасность представляют не только клещи, но и комары, которые переносят смертельно опасное заболевание – дирофиляриоз. Как предотвратить болезнь, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.
Дирофиляриоз – это хроническое заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria:
- Dirofilaria repens — паразитируют в подкожной клетчатке и мышцах, вызывая кожную форму;
- Dirofilaria immitis — паразитируют в легочных артериях и правом отделе сердца, вызывая сердечную форму.
Заражение происходит трансмиссивным путем из-за укусов комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются больные домашние собаки, кошки, реже – дикие животные. Люди тоже болеют.
Жизненный цикл Dirofilaria immitis обычно составляет от 7 до 9 месяцев. Однако дирофилярии могут жить в организме собаки 6-7 лет.
Симптомы:
- Образование узлов на коже
- Быстрая утомляемость
- Одышка
- Кашель
- Потеря веса
- Обморок
- Асцит, гидроторакс, отеки
- Острая дыхательная недостаточность
Лучшее лечение – профилактика. Вовремя обрабатывайте питомца препаратами, которые одновременно действуют против эктопаразитов и дирофилярий:
Капли на холке:
- Адвокат
- Адвантикс
- Стронгхолд
- Вектра 3D
Таблетки:
- Нексгард
- Спектра
- Перед прогулкой с собакой применяйте спреи-репелленты и для себя
- Пользуйтесь средствами от комаров дома, установите москитные сетки на окна
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