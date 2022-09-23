Дирофиляриоз: как выявить болезнь и защитить домашнее животное

В теплое время года большую опасность представляют не только клещи, но и комары, которые переносят смертельно опасное заболевание – дирофиляриоз. Как предотвратить болезнь, рассказала ветеринар и зоопсихолог Лидия Лободина.

Дирофиляриоз – это хроническое заболевание, вызываемое паразитированием нематоды рода Dirofilaria:

Dirofilaria repens — паразитируют в подкожной клетчатке и мышцах, вызывая кожную форму;

Dirofilaria immitis — паразитируют в легочных артериях и правом отделе сердца, вызывая сердечную форму.

Заражение происходит трансмиссивным путем из-за укусов комаров, зараженных инвазионными личинками дирофилярий. Источником заражения комаров обычно являются больные домашние собаки, кошки, реже – дикие животные. Люди тоже болеют.

Жизненный цикл Dirofilaria immitis обычно составляет от 7 до 9 месяцев. Однако дирофилярии могут жить в организме собаки 6-7 лет.

Симптомы:

Образование узлов на коже

Быстрая утомляемость

Одышка

Кашель

Потеря веса

Обморок

Асцит, гидроторакс, отеки

Острая дыхательная недостаточность

Лучшее лечение – профилактика. Вовремя обрабатывайте питомца препаратами, которые одновременно действуют против эктопаразитов и дирофилярий:

Капли на холке:

Адвокат

Адвантикс

Стронгхолд

Вектра 3D

Таблетки:

Нексгард

Спектра

Перед прогулкой с собакой применяйте спреи-репелленты и для себя

Пользуйтесь средствами от комаров дома, установите москитные сетки на окна

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