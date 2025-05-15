«Диванные собаки»: кинолог рассказал о породах, которые легко содержать в квартире / © Associated Press

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Не все собаки нуждаются в ежедневных марафонах на свежем воздухе. Некоторые из них — настоящие домоседы, которые больше ценят уютное одеяло и компанию хозяина, чем бесконечные пробежки. Именно о таких собаках рассказал кинолог Will Atherton и назвал их «диванными».

Спойлер: это не только маленькие породы, как многие считают

Какими качествами должна обладать «идеальная квартирная собака»

Прежде чем перейти к списку конкретных пород, определим, какие характеристики делают собаку хорошим кандидатом для жизни в квартире:

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Низкий уровень энергии — такие собаки не требуют многочасовых прогулок или постоянной активности.

Тихое поведение — лай в тонких стенах многоэтажек может раздражать соседей.

Кроткий характер — важно, чтобы собака была дружелюбной как к людям, так и другим животным.

Адаптивность к ограниченному пространству — не все собаки хорошо переносят запертые помещения.

Лучшие породы для жизни в квартире

Французский и английский бульдог

Французский бульдог — это маленькая, коренастая собака с забавными «ушами-крылышками». Они очень общительны, умны и быстро привязываются к хозяевам. Французы не нуждаются в движении, им достаточно нескольких коротких прогулок в день, а остальное время они с удовольствием проведут на диване.

Английский бульдог / © Associated Press

Английский бульдог — более массивная, но очень спокойная порода. Несмотря на суровый вид, английские бульдоги очень ласковы и дружелюбны. Их почти невозможно вывести из равновесия. Они редко лают и отлично подходят для семей с детьми.

Бонус: обе породы хорошо переносят городской шум, но из-за плоской морды могут испытывать проблемы с дыханием в жару — поэтому кондиционер в квартире будет им по душе.

Грейхаунд (английская борзая)

Грейхаунд / © Associated Press

Эта порода часто вызывает удивление у городских жителей. Ведь грейхаунды — это самые быстрые собаки в мире. Однако, вопреки своей репутации бегунов, в быту они удивительно спокойны.

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Грейхаунды — настоящие аристократы среди собак: тихие, деликатные и кроткие. Они любят короткие, но динамичные прогулки, после которых с удовольствием спят часами. Если у вас есть мягкий диван — борзая точно его оценит.

Важно знать: у грейхаундов высокий охотничий инстинкт, поэтому не следует оставлять их без поводка рядом с котами или мелкими животными.

Английский мастиф

Английский мастиф / © Credits

Да, эта порода велика. Но — это гигантский спокойный клубок любви, который идеально подходит для квартиры.

Они охраняют свою семью, поэтому важно заниматься социализацией с раннего возраста. Эти собаки носят хороший, уравновешенный характер и не конфликтуют с людьми.

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Предупреждение: мастифы обильно слюнявят — приготовьте несколько полотенец для ежедневного ухода.

Городская жизнь не должна мешать вашей мечте иметь собаку. Главное — найти породу, которая подходит именно вам и вашим жилищным условиям.

Помните, собака — это не только пушистая радость, но и ответственность. Даже «диванные» породы нуждаются в прогулках, внимании, ветеринарном уходе и вашей любви.

Если вы выберете правильно, ваш новый четырехлапый друг станет не просто украшением квартиры, а настоящим членом семьи.

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