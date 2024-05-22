Дизайнерский лайфхак: как сделать оригинальную текстурную стену воздушным шариком

Это очень простой и интересный лайфхак, которым можно освежить ваш ремонт на скорую руку.

Есть такой интересный факт, если у человека происходят какие-то изменения в жизни, то он меняет прическу, делает перестановку или начинает ремонт.

Вот с последним сложнее всего, потому что эти изменения получаются самыми дорогими. Хотя, глядя на популярный лайфгак из Instagram, начинаем в этом сомневаться. Итак, чтобы создать интересный текстурный дизайн стен вам понадобится только один воздушный шарик. Такой дизайн можно делать вдвоем, так будет удобнее, но и один человек хорошо справится.

Итак, что делать:

Предварительно подготовьте стену под покраску;

Надуйте шарик. От размера шарика будет зависеть ваш узор. Шарик должен оставаться достаточно мягким;

Валиком начинайте красить стену и не дожидаясь пока высохнет краска, пройдитесь по ней шариком;

Просто прикладывайте шарик к стене и немного прижимайте;

Вы можете делать такой узор, как вам вздумается, ровными линиями или с нахлестом (как показано на видео);

Также, вы можете смешивать несколько цветов краски и создавать свой собственный рисунок.

Очень просто и быстро, изменить и освежить интерьер собственного дома с помощью этого метода.

Кстати, недавно мы писали о том, что " Блогерша поделилась лайфхаком, как сделать креативный дизайн стен с помощью одной картофелины "

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