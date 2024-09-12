Дизайнеры рекомендуют: 5 вещей, которые нужно убрать из гостиной, чтобы она стала вдвое больше

Специалисты по организации дома и дизайнеры интерьера говорят, что в каждой гостиной есть вещи, от которых нужно как можно быстрее избавиться, чтобы сделать ее просторной и спокойной.

Гостиная — это сердце дома. Здесь мы наслаждаемся утренним кофе, смотрим фильмы, читаем, общаемся и принимаем гостей.

Как правило, гостиная - это то рабочее пространство, которое в течение дня приходит в беспорядок. Поэтому важно его время от времени наводить. При уборке гостиных мы должны сосредоточиться на всем, чем не пользуемся, в чем не нуждаемся или что не любим, независимо от того, сколько денег мы на это потратили.

Избавление от ненужных вещей сделает маленькую гостиную больше и значительно ускорит уборку, так что вы сможете больше времени проводить в ней, отдыхая. Дизайнеры интерьеров назвали для Woman&home, пять таких вещей, от которых вам стоит избавиться прямо сейчас.

Декор, который вам не нравится

5 вещей, которые нужно убрать из гостиной / Фото: Credits

Часто мы выставляем на видное место безделушки и сувениры только потому, что они у нас есть. Но если их убрать, станет только лучше. Стоит различать придание дому индивидуальности и ненужное захламление жилого пространства.

В каждой комнате в идеале должна быть одна точка фокусировки - одно место, которое не захламлено. Выберите одну поверхность и убедитесь, что она свободна. Это может быть полка в гостиной или журнальный столик.

Когда полки свободны от беспорядка на них легче вытирать пыль. Конечно, если на самом видном месте в вашей гостиной стоит керамический поильник, привезенный вам свекровью из Трускавца в тот год, когда ей удалось избавиться от камня в почке, убирать его в дальний ящик будет несколько рискованно, но тут уж только вам решать.

Одежда

5 вещей, которые нужно убрать из гостиной / Фото: Credits

Убирание одежды — одна из ежедневных привычек, позволяющих поддерживать чистоту и порядок в доме, одна из тех работ, которые мы никогда не хотим делать, но которые делают наши дома более приятными для пребывания.

Многие любят складывать одежду в гостиной, но затем она застревает там надолго. Если вы относитесь к таким людям, подумайте о том, чтобы складывать ее ближе к шкафу, чтобы вы могли ее сразу убрать и не оставлять в гостиной на несколько дней.

Разбрасывать одежду по дому — одна из самых больших ошибок при стирке, из-за которой в доме становится неопрятно.

Заведите корзину для всех вещей, которые не должны находиться в гостиной и которые нужно вынести. Это поможет убрать их из гостиной и приблизиться на шаг к тому месту, где они должны быть. Будьте беспощадны к висящим на спинках стульев пиджакам и жакетам, теплым носкам, брошенным у дивана, не говоря уже о стопке принесенных из химчистки вещей, которые вы вот-вот(будем реалистами, уже вторую неделю) разложите по своим местам.

Старые CD и DVD

Устаревшие и неиспользуемые электронные приборы и технику — DVD, CD, пульты дистанционного управления, неопознанные кабели, коробки для iPhone, видеокассеты и кассеты — лучше сдать на переработку. Попробуйте собрать пять предметов и положите их в корзину у двери, чтобы отнести в местный центр переработки или сразу выбросить в мусорный бак.

Компакт-диски и вещи, которые мы использовали до Spotify и Netflix, могут создавать много визуального беспорядка, который научно доказано повышает уровень кортизола. Если вы хотите сделать свою гостиную более спокойной, уберите из пространства все предметы, которые вам не нужны, которые вы не любите или которые вам не нравятся. Чем меньше беспорядка вы видите, тем спокойнее вы себя чувствуете.

Не храните их в телевизионной консоли и не забывайте о них, так как это затруднит поддержание порядка в гостиной и займет ценное место для хранения.

Существуют и другие профессиональные методы расхламления, которые помогут вам действовать, например, правило 12-12-12, которое подразумевает поиск двенадцати вещей, которые можно выбросить, пожертвовать или вернуть на место.

Лишняя мебель

5 вещей, которые нужно убрать из гостиной / Фото: Credits

Если вы хотите освободить больше места в своей гостиной, каждый предмет мебели в пространстве должен иметь свое предназначение. Слишком много мебели сделает комнату тесной, поэтому уберите все Мы часто привыкаем к определенной планировке и не думаем что-то менять. Поиграйте с планировкой вашей мебели, и вы можете обнаружить, что у вас больше возможностей для хранения, чем вы думали.

Бумажный хлам

Бумажный беспорядок — одна из самых сложных вещей для избавления от хлама, и это, как правило, не приводит к впечатляющим, видимым результатам. Однако физический беспорядок — это ментальный беспорядок, и вы не хотите, чтобы вам напоминали о летах за электричество, когда собираетесь посмотреть фильм.

Скопление беспорядка на журнальном столике, приставном столике или любой другой поверхности может быть легко устранено, но будьте внимательны, чтобы не выбросить что-то действительно важное.

Либо же выбирайте журнальный столик с ящиками, чтобы вы могли легко все убрать. Или, если вы выбираете журнальный столик с полкой внизу, добавьте плетеные корзины с крышкой для хранения любых документов, карточек или журналов.

Минималистский, функциональный журнальный столик без беспорядка сделает гостиную более дорогой и создаст более спокойную атмосферу.

Как быстро навести порядок в гостиной

Уборка — отличный способ преобразить гостиную при ограниченном бюджете. Чтобы сделать это быстро, попробуйте установить себе временные рамки, будь то два часа или два дня. Или запланируйте вечеринку, и вы точно наведете порядок в доме к большому дню.

Всегда выбирайте мебель и аксессуары со скрытым хранением, например, пуф для ног или ротанговые корзины с крышками. Вы сможете быстро все сгребать и прятать — идеально, когда у вас гости или когда нужно убрать игрушки в конце дня.

Как создать больше места для хранения

Создать больше места для хранения в гостиной вам помогут полки. Вертикальное пространство часто представляет собой неиспользованный потенциал для хранения, и в небольшой гостиной это может иметь решающее значение. Осмотрите комнату на предмет пустых вертикальных пространств, куда можно добавить полки или заменить существующие шкафы на более высокие.

Если места мало, многофункциональная мебель — отличный способ сохранить практичное пространство, не перегружая его. Хорошим предложением для гостиной будет подставка для ног для хранения таких вещей, как дополнительные одеяла или настольные игры.

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