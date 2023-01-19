Дизайнеры рекомендуют: пять ошибок, которых нужно избегать при обустройстве спальни

Планировка спальни - задача непростая. Очень важно учесть все функциональные моменты и при этом не пренебречь эстетическими.

Спальни играют важную роль в нашей повседневной жизни, ведь там люди проводят около трети своей жизни. Тем не менее этим комнатам часто уделяют недостаточно внимания при ремонте. Чтобы помочь вам избежать этого, Express.co.uk поговорил с дизайнером интерьеров, который назвал пять наиболее распространенных ошибок в обустройстве спальни.

Слишком много мебели

Очень важно не перегружать пространство, загромождая спальню мебелью. Наличие всех видов мебели в одном месте, таких как стол, кровать, шкафы, ящики и даже прикроватные тумбочки, может стать некрасивым и неудобным.

Если вам не хватает места для хранения, используйте пространство под кроватью и организуйте его с помощью контейнеров для хранения.

Заблокированный проход

Когда у людей много мебели и вещей, возникает соблазн втиснуть их в комнату все. Тут важно понимать, что в спальне от двери до кровати должен быть свободный проход. Если путь будет заблокирован, это будет негативно сказываться на вашем настроении. Доступ к кровати в спальне должен быть свободным и комфортным.

Фото: Credits

Неправильное расположение кровати

Независимо от того, есть ли в комнате красивый вид из окна или нет, эксперт рекомендует размещать кровать так, чтобы она не блокировала естественный свет. По возможности кровать следует располагать под углом 90º к окну.

Низко висящие светильники

Освещение в спальне должно быть мягким, теплым и многоуровневым, но уж точно не низким. Светильники не должны свисать слишком низко с потолка в спальне, выбирайте либо точечные светильники, либо высокие абажуры - это лучшие варианты, чтобы сделать комнату стильной.

Фото: Credits

Слишком маленький прикроватный коврик

Ковры уместны в большинстве комнат вашей квартиры. Они не только могут добавить цвет, узор и текстуру, но и помогают обосновать планировку. Однако распространенной ошибкой является то, что ковер под кроватью слишком мал или не сочетается с комнатой. Постарайтесь подобрать ковер, который дополняет размер и цветовую палитру комнаты и поместите его под первые две ножки каркаса кровати, так при входе комната будет казаться больше.

Читайте также: