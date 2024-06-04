Для балкона и террасы: эксперты назвали 7 лучших растений для подвесных корзин

Настал сезон цветущих балконов и террас и, если вы хотите украсить свой дом или квартиру подвесными вазонами, вам стоит прислушаться к советам опытных садоводов.

Подвесные корзины – неотъемлемая часть летнего декора балконов и террас. Они создают дополнительную привлекательность открытому пространству. Цветы создают особую атмосферу и могут использоваться для создания тени от солнца на крыльце или во внутреннем дворике.

Лучшие ампельные растения для подвесных корзин элегантно и романтично драпируются по бокам кашпо. Вы можете комбинировать их с другими видами растений, а также смешивать цветы с интересной листвой для создания полноценной композиции. Или вы можете выделить только одно эффектное растение - вариантов масса, но что бы вы еще ни выбрали, у вас должны быть висячие растения, чтобы максимально эффективно использовать подвесную корзину.

О том, какие растения лучше всего подойдут для подвесных горшков, рассказывают специалисты Gardening Know How.

Фуксия

Фуксия / Фото: Credits

Висячая фуксия уже давно является фаворитом для подвесных корзин. Вы можете найти множество разновидностей этого поразительного гибрида, но обязательно приобретите ампельный тип для своей корзины.

Фуксия / Фото: Credits

Фуксия должна свисать по бокам обильными и яркими цветами. Среди множества гибридов вы найдете в основном двухцветные цветы оттенков красного, розового, фиолетового и белого. Фуксия идеально подходит для тенистых мест и переносит даже полную тень. Обеспечьте почву удобрениями и влагой. Растениям фуксии требуется много воды.

Петунии

Петунии / Фото: Credits

Петунии бывают нескольких видов и есть множество культивируемых гибридов, популярных как однолетники. Вы можете найти петунии всех цветов радуги: от белого до почти черного. Их часто используют на клумбах и в качестве бордюров, но петунии также хорошо подходят для подвесных корзин и будут свисать по бокам, заполняя верхнюю часть контейнера.

Петуниям необходимо солнечное место, хорошо дренированная почва и средняя влажность. Они терпят бедную почву.

Одна из причин, по которой петунии так долго пользовались популярностью, заключается в том, что они стабильно цветут с весны до осени. Чтобы обеспечить хорошее непрерывное цветение, регулярно обрезайте петунии. Также важно периодически прищипывать стебли, чтобы избежать слишком длинных веток.

Английский плющ

Английский плющ / Фото: Credits

Английский плющ — красивая лиана, которая может создавать проблемы во многих местах сада. Это инвазивное растение поэтому сажать его в грунт не рекомендуется.

Корзина — отличный и безопасный способ насладиться красивой листвой плюща, растекающейся по стенкам подвесного контейнера. Глянцевые темно-зеленые листья красиво контрастируют с яркими однолетними цветами.

Плющ вынослив и устойчив к холодам, поэтому вы можете оставлять корзины на месте до осени или даже дольше. Английский плющ легко выращивать. Обеспечьте ему среднюю почву и среднюю влажность, а также частично или полностью затененное место.

Ползучая Дженни

Ползучая Дженни / Фото: Credits

Ползущая Дженни представляет собой почвопокровное растение, которое прекрасно растет в подвесных корзинах. Ползучую Дженни выращивают в основном ради круглых салатово-зеленых листьев. У ползучей Дженни также красивые желтые цветы.

Как и плющ, она может быть агрессивной, поэтому сажайте ее только в контейнерах.

Выращивайте ползучую Дженни на солнце или в полутени. Листья будут более зелеными в тени и более золотистыми на ярком солнце. Используйте плодородную, влажную почву, которая хорошо дренируется.

Интересный факт о ползучей Дженни: ее также можно выращивать в воде. Из нее получится красивый пруд или аквариумное растение.

Миллион колокольчиков

Миллион колокольчиков / Фото: Credits

Миллион колокольчиков, также известный как калибрахоа, дает волны трубчатых цветов, очень похожих на петунии. Они бывают разных цветов и, в отличие от петуний, не требуют обрезки.

Цветки маленькие, но обильные и бывают оттенков красного, оранжевого, кораллового, желтого, розового и фиолетового. Есть сорта с махровыми цветками, а есть и с двумя цветами.

Это хороший выбор для жаркого климата. Миллионы колокольчиков хорошо переносят высокие температуры и засуху. Они растут в полутени, но цветут там менее обильно.

Лучшие условия для этих растений — это богатая, влажная, хорошо дренируемая почва и полное солнце. Они должны цвести с начала лета до первых осенних заморозков.

Бостонский папоротник

Папоротник / Фото: Credits

Классическое висячее растение для крыльца, бостонский папоротник, легко выращивать и он дает интересную листву. Изящно изогнутые листья красиво ниспадают по бокам корзин, фильтруя и рассеивая солнечный свет.

Хотя вы можете добавить цветы, бостонские папоротники достаточно эффектны сами по себе в подвесном контейнере.

Выращивайте бостонские папоротники в пятнистой или даже полной тени. Они хорошо переносят летнюю жару, если почва постоянно влажная. Лучше всего они растут при достаточной влажности.

Лобелия

Лобелия

Лобелия очень популярна для использования во всех видах контейнеров. Она бывает самых разных цветов, но больше всего ценится за различные яркие оттенки синего и фиолетового.

Цветы обильно цветут холмиком, который растекается по стенкам контейнеров. Ищите ампельные формы для подвесных корзин. Лобелия растет на солнце или в полутени. Предпочитает богатую органикой почву, которая остается влажной и хорошо дренируется.

Вы получите лучшее цветение лобелии весной и в начале лета, но в летнюю жару она может немного потускнеть.

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