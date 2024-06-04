Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Для балкона и террасы: эксперты назвали 7 лучших растений для подвесных корзин

Для балкона и террасы: эксперты назвали 7 лучших растений для подвесных корзин

7 лучших растений для подвесных корзин

Настал сезон цветущих балконов и террас и, если вы хотите украсить свой дом или квартиру подвесными вазонами, вам стоит прислушаться к советам опытных садоводов.

Подвесные корзины – неотъемлемая часть летнего декора балконов и террас. Они создают дополнительную привлекательность открытому пространству. Цветы создают особую атмосферу и могут использоваться для создания тени от солнца на крыльце или во внутреннем дворике.

Лучшие ампельные растения для подвесных корзин элегантно и романтично драпируются по бокам кашпо. Вы можете комбинировать их с другими видами растений, а также смешивать цветы с интересной листвой для создания полноценной композиции. Или вы можете выделить только одно эффектное растение - вариантов масса, но что бы вы еще ни выбрали, у вас должны быть висячие растения, чтобы максимально эффективно использовать подвесную корзину.

О том, какие растения лучше всего подойдут для подвесных горшков, рассказывают специалисты Gardening Know How

Фуксия

Фуксия / © Credits
Фуксия / Фото: Credits

Висячая фуксия уже давно является фаворитом для подвесных корзин. Вы можете найти множество разновидностей этого поразительного гибрида, но обязательно приобретите ампельный тип для своей корзины.

Фуксия / © Credits
Фуксия / Фото: Credits

Фуксия должна свисать по бокам обильными и яркими цветами. Среди множества гибридов вы найдете в основном двухцветные цветы оттенков красного, розового, фиолетового и белого. Фуксия идеально подходит для тенистых мест и переносит даже полную тень. Обеспечьте почву удобрениями и влагой. Растениям фуксии требуется много воды.

Петунии

Петунии / © Credits
Петунии / Фото: Credits

Петунии бывают нескольких видов и есть множество культивируемых гибридов, популярных как однолетники. Вы можете найти петунии всех цветов радуги: от белого до почти черного. Их часто используют на клумбах и в качестве бордюров, но петунии также хорошо подходят для подвесных корзин и будут свисать по бокам, заполняя верхнюю часть контейнера.

Петуниям необходимо солнечное место, хорошо дренированная почва и средняя влажность. Они терпят бедную почву.

Одна из причин, по которой петунии так долго пользовались популярностью, заключается в том, что они стабильно цветут с весны до осени. Чтобы обеспечить хорошее непрерывное цветение, регулярно обрезайте петунии. Также важно периодически прищипывать стебли, чтобы избежать слишком длинных веток.

Английский плющ

Английский плющ / © Credits
Английский плющ / Фото: Credits

Английский плющ — красивая лиана, которая может создавать проблемы во многих местах сада. Это инвазивное растение поэтому сажать его в грунт не рекомендуется.

Корзина — отличный и безопасный способ насладиться красивой листвой плюща, растекающейся по стенкам подвесного контейнера. Глянцевые темно-зеленые листья красиво контрастируют с яркими однолетними цветами.

Плющ вынослив и устойчив к холодам, поэтому вы можете оставлять корзины на месте до осени или даже дольше. Английский плющ легко выращивать. Обеспечьте ему среднюю почву и среднюю влажность, а также частично или полностью затененное место.

Ползучая Дженни

Ползучая Дженни / © Credits
Ползучая Дженни / Фото: Credits

Ползущая Дженни представляет собой почвопокровное растение, которое прекрасно растет в подвесных корзинах. Ползучую Дженни выращивают в основном ради круглых салатово-зеленых листьев. У ползучей Дженни также красивые желтые цветы.

Как и плющ, она может быть агрессивной, поэтому сажайте ее только в контейнерах.

Выращивайте ползучую Дженни на солнце или в полутени. Листья будут более зелеными в тени и более золотистыми на ярком солнце. Используйте плодородную, влажную почву, которая хорошо дренируется.

Интересный факт о ползучей Дженни: ее также можно выращивать в воде. Из нее получится красивый пруд или аквариумное растение.

Миллион колокольчиков

Миллион колокольчиков / © Credits
Миллион колокольчиков / Фото: Credits

Миллион колокольчиков, также известный как калибрахоа, дает волны трубчатых цветов, очень похожих на петунии. Они бывают разных цветов и, в отличие от петуний, не требуют обрезки.

Цветки маленькие, но обильные и бывают оттенков красного, оранжевого, кораллового, желтого, розового и фиолетового. Есть сорта с махровыми цветками, а есть и с двумя цветами.

Это хороший выбор для жаркого климата. Миллионы колокольчиков хорошо переносят высокие температуры и засуху. Они растут в полутени, но цветут там менее обильно.

Лучшие условия для этих растений — это богатая, влажная, хорошо дренируемая почва и полное солнце. Они должны цвести с начала лета до первых осенних заморозков.

Бостонский папоротник

Папоротник / © Credits
Папоротник / Фото: Credits

Классическое висячее растение для крыльца, бостонский папоротник, легко выращивать и он дает интересную листву. Изящно изогнутые листья красиво ниспадают по бокам корзин, фильтруя и рассеивая солнечный свет.

Хотя вы можете добавить цветы, бостонские папоротники достаточно эффектны сами по себе в подвесном контейнере.

Выращивайте бостонские папоротники в пятнистой или даже полной тени. Они хорошо переносят летнюю жару, если почва постоянно влажная. Лучше всего они растут при достаточной влажности.

Лобелия

Лобелия / ©
Лобелия

Лобелия очень популярна для использования во всех видах контейнеров. Она бывает самых разных цветов, но больше всего ценится за различные яркие оттенки синего и фиолетового.

Цветы обильно цветут холмиком, который растекается по стенкам контейнеров. Ищите ампельные формы для подвесных корзин. Лобелия растет на солнце или в полутени. Предпочитает богатую органикой почву, которая остается влажной и хорошо дренируется.

Вы получите лучшее цветение лобелии весной и в начале лета, но в летнюю жару она может немного потускнеть. 

Читайте также: 

Бархатцы очищают водоемы! Какие цветы помогают окружающей среде?

Бархатцы очищают водоемы! Какие цветы помогают окружающей среде?

Похожие темы:

Следующая публикация