Долго ждать не придется: 5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками

Невыносимо думать, что растение, которое мы сажаем сейчас, начнет цвести только через год-два. Но эксперты в области садоводства знают, какие растения украсят ваш сад цветами сразу после посадки.

Опытные садоводы утверждают, что никогда не поздно добавить саду ярких красок с помощью красивых цветов.

Профессионалы поделились с Еxpress.co.uk списком из пяти растений, которые будут цвести в вашем саду уже этим летом.

Лаванда

5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками: лаванда / Фото: Credits

Лаванда является фаворитом во многих садах, а лаванда узколистная — фантастический выбор для добавления цвета в любой сад.

Этот выносливый вечнозеленый кустарник очень привлекателен для пчел и бабочек, он цветет большими ароматными сиреневыми цветами в конце лета, и, если вы посадите лаванду прямо сейчас, увидите цветение уже в этом сезоне.

Подходящая для бордюров или горшков для патио, узколистная лаванда вырастает примерно до 0,6 метра в высоту и разрастется на 0,7 метра.

Более того, лаванда одновременно помогает отпугивать вредителей и может использоваться в качестве сопутствующего растения для многих овощей.

Агапантус

5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками: агапантус / Фото: Credits

Агапантусы производят красивые вертикальные стебли с чисто-белыми или сиреневыми трубчатыми цветами, которые многократно цветут с лета до осени. За ними очень легко ухаживать, и они идеально смотрятся на клумбах и бордюрах или в контейнере для тех, у кого мало места в саду.

Агапантус достигает высоты примерно 0,6 метра и такой же ширины. Необходимо обрезать это растение после того, как оно закончило цветение, обычно это делают в осенние месяцы.

Шалфей дубравный

5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками: шалфей дубравный / Фото: Credits

Добавьте синеву в сад с помощью букета шалфея дубравного. В качестве компактного растения этот вечнозеленый многолетник идеально подходит для посадки перед бордюрами, в каменистых или гравийных садах или даже в контейнерах.

Герань

5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками: герань / Фото: Credits

Цветущая с начала лета до начала осени, герань идеально подходит для мгновенного добавления цвета в ваш сад. Герань розанна — потрясающее растение с темно-фиолетово-синими цветками с белым центром и темно-бордовыми жилками. Идеально подходит для смешанных бордюров, эта герань разрастается до одного метра и вырастает до 0,6 метра в высоту на ярком солнце.

Фуксия

5 видов цветов, которые прямо сейчас украсят ваш сад яркими красками: фуксия / Фото: Credits

Этот многолетний, вечнозеленый кустарник, выращивается в наших садах чаще всего как однолетник. За сезон фуксии отращивают побеги длинной до 80см. Цветет фуксия очень ярко, цветки большие - до 8 см, окраски очень разнообразной.

Особенно эффектно фуксии смотрятся в подвесных кашпо и горшках.

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