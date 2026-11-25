Интерьер в пастельных тонах / © Credits

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Когда речь заходит о том, как сделать любой интерьер стильным и гармоничным, у профессиональных дизайнеров всегда найдется немало полезных советов и хитростей.

Трое экспертов поделились с The Spruce пятью приёмами, которые стоит применить в собственном доме, чтобы придать ему изысканный и законченный вид. Они проще, чем кажется, но дают потрясающий результат.

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Оформите окна

Окна без штор часто создают ощущение незавершенности. Оформление окон не только придает им законченный вид, но и имеет ряд других преимуществ. Шторы добавляют мягкости, визуально увеличивают высоту помещения и придают интерьеру изысканность.

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Выбор конкретного стиля оформления — за вами: это могут быть лаконичные римские шторы или, например, бархатные портьеры, не пропускающие свет. Что бы вы ни выбрали, результат сделает интерьер более продуманным и целостным.

Вешайте шторы чуть выше оконного проема — это поможет визуально «поднять» потолок. Если есть возможность, размещайте шторы так, чтобы в собранном виде они находились по бокам, а не перекрывали окно. Это позволит пропустить в комнату больше света и визуально увеличит окна.

Дом, заваленный вещами, никогда не будет выглядеть убранным

Что касается декора: меньше «заполнителей» пространства, больше смысла. Одна значимая вещь, обладающая «душой», всегда будет смотреться лучше, чем куча модных, но бессвязных безделушек. Главное — придерживаться философии «меньше значит больше». Если вам трудно расстаться с любимыми вещами, попробуйте менять их расположение в интерьере в зависимости от сезона — это убережет пространство от ощущения перегруженности.

Сочетайте различные фактуры

Ваш дом не должен быть однообразным; важно гармонично вписать в интерьер разнообразные фактуры. Это предполагает не только эксперименты с сочетанием тканей, но и комбинирование старинных и новых вещей — так ваш дом рассказывает свою историю.

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Попробуйте оформить пространство с помощью тщательно подобранных предметов: винтажных находок, личных вещей и книг. Всё это вместе создаёт атмосферу живого, уютного дома.

Усовершенствуйте систему освещения

Хорошо освещенный дом сразу выглядит более изысканно. Стоит уделить особое внимание акцентному освещению — это простой способ создать в помещении нужную атмосферу и добавить тепла. Часто яркий общий свет вовсе не нужен; если вечером его выключить, вы, вероятно, почувствуете себя гораздо более расслабленными.

Попробуйте отдать предпочтение мягкому рассеянному свету в сочетании с мерцанием свечей. Это создает особую атмосферу — одновременно изысканную и очень гостеприимную.

Обновите абажуры

Если ваши абажуры не украшают интерьер, попробуйте заменить их на такие, которые придадут дому индивидуальность. Это могут быть модели с ручной росписью, обтянутые тканью, с фигурным краем — вариантов множество, выбор за вами.

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Красивый абажур — это всегда удачное решение, которое придает интерьеру завершенный вид.

Будь то изделие на заказ или готовый вариант с интересным узором или цветом — замена обычного белого абажура придаёт помещению характер и объединяет все элементы в единое целое. Это небольшое изменение, которое делает дом значительно уютнее и привлекательнее.

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