Домашний кондиционер для белья: рецепт натурального средства

Простой в приготовлении, натуральный кондиционер поможет сделать ваше белье мягким и свежим без использования вредных химических средств.

На странице dropintowellness поделились отличным рецептом натурального кондиционера для белья.

Стандартные средства могут оставаться на тканях даже после полоскания, что в свою очередь способствует раздражению кожи и аллергическим реакциям, особенно у детей. Это постепенно накапливает химическую нагрузку на организм.

Для приготовления понадобятся всего несколько ингредиентов, которые не только помогут смягчить белье, но и придадут ему приятный аромат.

Ингредиенты:

Пищевая сода 2 стакана

Английская соль (соль Эпсома) 1 стакан

Эфирное масло 20-30 капель (лимон и лаванда или другие на ваш выбор)

Приготовление:

В стеклянную банку добавьте пищевую соду и английскую соль. Добавьте 20-30 капель эфирного масла лимона и лаванды (или другой выбранной комбинации). Тщательно перемешайте все ингредиенты, чтобы ароматы распределились равномерно.

Использование:

Для каждой загрузки белья добавьте 2 столовых ложки смеси вместе со стиральным порошком.

Польза компонентов

Пищевая сода: усиливает яркость цветов, хорошо отбеляет ткань, эффективно удаляет запахи.

усиливает яркость цветов, хорошо отбеляет ткань, эффективно удаляет запахи. Английская соль: смягчает ткань, придает ей приятную текстуру.

смягчает ткань, придает ей приятную текстуру. Эфирные масла лимона и лаванды: освежают белье, создают успокаивающий и приятный аромат.

Используя этот простой рецепт, вы сможете наслаждаться свежим бельем без ущерба для здоровья и окружающей среды.

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