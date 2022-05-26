Домашний питомец стал бояться громких звуков: что делать

Из-за войны страдают и животные, что сказывается на их поведении. Хозяева должны знать, как помочь своему питомцу.

После полномасштабного вторжения РФ многие животные стали свидетелями военных действий, что могло привести к тому, что они стали бояться громких звуков. Что делать, чтобы помочь собаке или коту, рассказывают организация UAnimals и студия онлайн-образования EdEra:

Будьте рядом и подбадривайте животное. Разговаривайте с ним спокойным голосом, гладьте. Если у вас собака, то можно легко похлопывать ладонью по бокам и спине, проговаривая "все хорошо". Тактильный сигнал бодрит и успокаивает животное.

Предложите любимцу игру, вкуснятину или попросите выполнить базовую команду. Это избавит его от стресс-фактора.

Старайтесь гулять в самое спокойное время. Избегайте прогулок во время воздушной тревоги.

Проверьте надежность амуниции и наличие адресника. Собаки часто убегают из-за страха.

Ни в коем случае не ругайте животное из-за громких звуков. Это не поможет, а только разрушит его доверие к вам.

Если животное находится в шоковом состоянии и не может успокоиться, нужно применить успокаивающие средства. Перед этим обязательно посоветуйтесь с ветеринарным врачом.

Напомним, ранее мы рассказывали, как адаптировать животное из приюта.

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