Домашний Прованс: как сделать лаванду секретным ингредиентом кулинарии и уюта

как превратить лаванду в секретный ингредиент кулинарии и уюта / © Credits

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Когда мы думаем о лаванде, в воображении обычно возникают бескрайние фиолетовые поля, эстетичные фотосессии или, в крайнем случае, успокаивающий чай. Однако во французской и итальянской кулинарии это растение веками используется в качестве изысканной пряности. Лаванда способна до неузнаваемости изменить вкус привычных блюд, придать интерьеру средиземноморский шарм и стать вашим личным успокоительным средством. Блогер Татьяна Шлихтенко рассказала о простых, но изысканных бьюти и фудлайфхаках, которые раскрывают лаванду с совершенно новой стороны. Так что, если у вас оказалось несколько веточек этого ароматного цветка, не спешите просто ставить их в вазу

Лавандовый сахар

Просто пересыпьте обычный сахар сухими цветками лаванды в банке и оставьте на несколько недель. За это время сахар полностью пропитается эфирными маслами.

Добавляйте его в выпечку, утренний кофе или десерты, чтобы придать им тонкий, изысканный кондитерский аромат, который обычно можно встретить только в настоящих парижских кафе.

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Пряный лавандовый уксус

Возьмите небольшой букетик лаванды, поместите его в красивую стеклянную бутылку и залейте обычным уксусом. Плотно закройте крышкой и отставьте настаиваться в темный шкаф.

Уже через несколько дней уксус изменит свой цвет и станет нежно-розовым, а через несколько недель вы получите невероятно ароматный, уютный и пряный продукт.

Такое средство прекрасно подходит к свежим летним салатам, изысканным маринадам для мяса или в качестве заправки к сырам. Помимо практической пользы, бутылочка с розовым уксусом и веточками внутри будет стильно и эстетично смотреться на вашей кухне.

Ароматерапия против стресса

Если же кулинария — не совсем ваше, лаванда найдет свое место в вашей спальне. Для этого цветочки нужно тщательно высушить и сложить в небольшие мешочки-саше.

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Лаванда обладает мощным успокаивающим эффектом. Татьяна советует сформировать из высушенных цветов небольшую подушечку и положить её возле кровати. Аромат лаванды замедляет пульс, помогает расслабить нервную систему после тяжелого рабочего дня и гарантирует глубокий, крепкий сон.

Это растение доказывает, что настоящая роскошь кроется в деталях, поэтому, если вы добавите немного фиолетовых соцветий, вы мгновенно повысите уровень комфорта в своей жизни.

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