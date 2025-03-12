Донорское молоко: может ли оно принести пользу вашему младенцу

В течение беременности будущая мать готовится к этому моменту, представляет незабываемую связь с новорожденным и хочет обеспечить его лучшим питанием. Однако иногда молодым мамам может понадобиться дополнительная поддержка, поэтому именно здесь в игру вступает донорское грудное молоко, об этом рассказало издание Kettering Health, а также поделилось информацией, почему матери могут рассматривать возможность использования донорского молока, а также почему оно полезнее для младенцев по сравнению с молочными смесями.

Потребность в донорском молоке

Существует несколько причин, по которым мать может воспользоваться донорским молоком как дополнением к собственному:

Задержка выработки молока: если после родов у матери задерживается выработка молока, донорское молоко может обеспечить ребенка полноценным питанием в течение первой недели жизни.

если после родов у матери задерживается выработка молока, донорское молоко может обеспечить ребенка полноценным питанием в течение первой недели жизни. Потеря веса новорожденного: если ребенок теряет более 10% своего веса во время рождения и нуждается в большем количестве молока, чем может предоставить.

если ребенок теряет более 10% своего веса во время рождения и нуждается в большем количестве молока, чем может предоставить. Гестационный диабет: у матери с гестационным диабетом уровень сахара в крови новорожденного может быть снижен, поэтому потребность в дополнительном молоке для нормализации состояния ребенка.

у матери с гестационным диабетом уровень сахара в крови новорожденного может быть снижен, поэтому потребность в дополнительном молоке для нормализации состояния ребенка. Развитие желтухи: если у ребенка развивается желтуха, увеличение объема молока помогает снизить уровень билирубина путем более частого стула и увлажнения.

Главная цель использования донорского молока состоит в том, чтобы добавлять лишь небольшое количество в собственные запасы матери. У ребенка всегда будет грудное и употреблять сначала надо мамино, а донорское использовать дополнительно.

Даже если мама использует только одну бутылочку донорского молока, для ребенка это гораздо полезнее использования молочных смесей.

Донорское молоко или молочная смесь

Грудное молоко, даже если оно не принадлежит матери, более полезно для младенцев, поскольку содержит природные антитела, формирующие иммунную систему ребенка. В отличие от молочных смесей, которые не могут обеспечить ту же защитную функцию, донорское молоко способствует лучшему пищеварению и намного легче влияет на пищеварительную систему ребенка.

Кроме того, поскольку молочные смеси перевариваются дольше, потребляющие их дети реже испытывают голод. Это может привести к снижению естественной выработки молока у матери, ведь организм приспосабливается к режиму кормления. Поэтому когда матери нужно дополнить кормление в течение нескольких дней, донорское грудное молоко является лучшим вариантом.

Использование донорского молока также помогает уменьшить чувство вины, с которыми могут столкнуться матери, которые не могут обеспечить кормление своих детей собственным молоком.

Сохранение здоровья ребенка

Одним из важнейших преимуществ донорского молока есть его безопасность и польза для здоровья младенца. Некоторые матери могут опасаться использования донорского молока, но обычно доноры проходят тщательное обследование, включая несколько анализов крови, чтобы исключить возможность передачи инфекционных или других заболеваний.

Обычно после сбора молоко нагревают до достаточно высокой температуры для уничтожения бактерий, это делает его безопасным и здоровым средством для дополнения грудного вскармливания.

Донорское молоко – это ценный ресурс для матерей, которые по разным причинам не могут обеспечить достаточное количество собственного молока своим младенцам. Оно содержит природные антитела, необходимые для формирования иммунитета ребенка, и легче усваивается, чем молочные смеси. Использование донорского молока в качестве дополнительного источника помогает поддерживать оптимальный уровень питания грудного ребенка, обеспечивает ему необходимую поддержку в первые дни жизни. Этот подход не только способствует здоровью ребенка, но и помогает снизить чувство вины у матерей, которые не могут кормить своих детей собственным молоком. Таким образом, донорское молоко выступает в качестве моста между традиционным грудным вскармливанием и современными потребностями в здоровом питании младенцев.

Мы также писали о том, как правильно вводить новую пищу и делать прикорм малыша.

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