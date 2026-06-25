Помидоры / © Associated Press

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Садоводам стоит обратить внимание на некоторые из самых дорогих овощей, которые можно купить в супермаркетах, поскольку зачастую эти овощи дешевле выращивать самостоятельно.

Хотя некоторые из этих культур требуют дополнительного терпения, места или опыта в садоводстве, экономия может оправдать затраченные усилия, если вы сможете обеспечить им подходящие условия выращивания.

The Spruce рекомендует выращивать эти семь овощей, если вы хотите заменить часть покупок в супермаркете на более бюджетный урожай с собственного огорода.

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Артишоки

Артишоки / © Credits

Артишоки — одни из самых дорогих овощей в супермаркетах из-за трудоемкого ручного сбора, ограниченного региона выращивания и небольшого количества съедобной мякоти. Учитывая, что свежие семена обладают всхожестью до 80%, выращивание собственных артишоков — это выгодная инвестиция.

Начните выращивать семена в помещении за восемь-десяти недель до последних заморозков, а затем выращивайте артишоки в зонах USDA с 7 по 11 на полном солнце и в равномерно влажной, богатой компостом почве для достижения наилучших результатов.

Хотя в холодном климате эти овощи можно выращивать только как однолетние растения, в более тёплых регионах укоренившиеся растения могут давать хороший урожай на протяжении более десяти лет, если их делить каждые несколько лет.

Спаржа

Спаржа / © Associated Press

Схожесть до 95% делает попытки выращивания спаржи очевидными в большинстве мест, поскольку она хорошо растет в зонах USDA от 2 до 9.

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Этот неприхотливый многолетний овощ может продолжать плодоносить побегами до 30 лет после того, как приживется, при условии, что вы сможете обеспечить ему солнечное место в плодородной, хорошо дренированной, постоянно влажной почве.

Хотя семена легко прорастают, они могут начать расти медленно, поэтому другой вариант — посадить однолетние побеги ранней весной. Избегайте обильного сбора урожая в течение первых нескольких лет, пока корни приживаются, и всегда обрезайте перистые папоротники до самой земли, прежде чем появятся новые побеги в следующем сезоне.

Помидоры черри

Помидоры черри / © Associated Press

Эти сочные, сладкие плоды растут быстрее и проще, чем крупные помидоры сорта «бифштекс», и идеально подходят для начинающих садоводов. Они хорошо растут на высоких грядках и в контейнерах, и вы будете вознаграждены обильными урожаями, если выберете солнечное место, обеспечите плодородную почву и регулярный полив в зонах USDA с 2 по 11.

Французский эстрагон

Французский эстрагон / © Credits

Поскольку французский эстрагон даёт стерильные семена, его приходится размножать вручную, что делает его дорогостоящим товаром в супермаркетах. Вы можете купить рассаду за ту же цену и разделить корни, когда она приживется, чтобы обеспечить постоянный запас этой ценной травы, похожей на лакрицу.

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Эта сильно ароматная кулинарная трава лучше всего растёт в зонах USDA с 5 по 9, на полном солнце и в почве с отличным дренажом. Регулярный сбор верхушек растения и удаление цветочных почек способствуют росту более кустистого растения, которое будет обеспечивать стабильный урожай съедобных частей в течение всего лета.

Бамия (окра)

Бамия (окра) / © Associated Press

Эти источники питательных веществ дорогостоящи, поскольку стручки приходится часто собирать вручную, пока они не стали жесткими. Если у вас тёплое лето с температурой не ниже 21 °C, стоит вырастить собственную бамию. Выращивать этот пушистый зелёный овощ из семян легко.

Семенные коробочки хорошо растут на солнечном месте и на плодородной почве в зонах USDA с 2 по 11, и их лучше всего собирать, когда они ещё маленькие и нежные, чтобы стимулировать дальнейший урожай.

Красный перец

Перец / © Associated Press

Красный, желтый и оранжевый болгарский перец стоит дороже зеленого, поскольку он дольше остается на растении, чтобы полностью созреть. Вы можете приобрести упаковку семян, если у вас тёплый климат и достаточно терпения для получения хорошего урожая.

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Начните сеять семена в помещении за восемь–десять недель до последних заморозков в зонах USDA с 9 по 11. Пересадите их на открытый участок под прямыми солнечными лучами.

как только температура почвы достигнет 15–22 °C. Болгарский перец предпочитает плодородную, хорошо дренированную почву и регулярный полив.

Учтите, что вам нужно будет подождать ещё 2–4 недели, чтобы зелёный перец приобрел сладкий красный цвет перед сбором урожая.

Васаби

Васаби / © Associated Press

Настоящий васаби с его чистым, недолговечным острым вкусом получают из подземного стебля полуводной японской травы Wasabia japonica, и это один из самых дорогих овощей на рынке. Его медленный рост, сложность выращивания и короткий срок хранения означают, что он может стоить очень дорого.

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Хотя выращивание васаби из семян — дело не из простых, если у вас есть опыт и целеустремленность, это может стоить затраченных усилий. Однако имейте в виду, что всхожесть семян васаби значительно ниже, чем у других овощей из этого списка, и семена требуют строгого периода холодной стратификации, чтобы выйти из состояния покоя. Кроме того, вы можете приобрести готовые рассады в специализированных питомниках.

Васаби — очень прихотливое растение, для роста которому необходимы прохладная температура, густая тень и постоянно влажная, но хорошо дренированная почва. Для получения корневища, пригодного для сбора урожая, требуется около 18–24 месяцев.

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