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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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56
Время на прочтение
2 мин

Драконья яйца: интересный метод окрашивания к Пасхе

Если вам надоели классические красители из магазина и хочется чего-нибудь сказочного — обратите внимание на так называемые «драконьи яйца».

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Интересный метод окрашивания к Пасхе

Интересный метод окрашивания к Пасхе / © Credits

Этот метод поражает не только цветом, но и уникальным узором, действительно напоминающим чешую дракона. Такой дизайн точно станет звездой вашей пасхальной корзины. Методом такого окрашивания поделились на странице vd.necrasova, но сама техника базируется на старинном способе окрашивания с помощью луковой шелухи — с креативным лайфхаком.

Что нужно для окрашивания

  • Шелуха красного и желтого лука — чем больше, тем лучше

  • Белая бумага

  • Яйца (желательно белые, чтобы цвет был ярче)

  • Марля

  • Поваренная соль 1 ст. л

  • Чай каркаде (гибискус)

  • Миска с водой

Что делать

  1. Нарежьте луковую шелуху на мелкие кусочки. Для лучшего эффекта можно смешать разные оттенки шелухи — красную, коричневую, желтую.

  2. Белую бумагу порвите на тонкие полоски, а затем на маленькие кусочки. Он создает дополнительный текстурный пласт и интересные узоры.

  3. В миске хорошо перемешайте кусочки бумаги и луковой шелухи руками — так, чтобы бумага немного впитала природные красящие пигменты.

  4. Погрузите яйцо в воду — скорлупа должна быть влажной, это поможет шелухе лучше прилипнуть.

  5. Влажное яйцо щедро обваляйте в подготовленной смеси луковой шелухи и бумаги, прижимая, чтобы все элементы плотно прилегли.

  6. Оберните каждое яйцо в кусок марли или тонкой ткани и завяжите нитью, чтобы шелуха не отходила во время варки.

  7. В кастрюлю насыпьте немного каркаде — он придаст фону фиолетового или красного оттенка. Выложите завернутые яйца, залейте водой, добавьте ложку соли.

  8. Доведите до кипения, варите 2–3 мин, затем выключите огонь и оставьте остывать прямо в окрасочной жидкости.

  9. Когда яйца полностью остынут, аккуратно снимите марлю и промойте под водой, чтобы удалить остатки шелухи и бумаги.

Эффект, как из волшебной сказки

На скорлупе останутся размытые, кружевные пятна и цветные узоры, напоминающие чешую фантастического дракона. Цвет может варьироваться — от янтарно-русого до угольно-фиолетового в зависимости от количества шелухи, продолжительности окрашивания и силы заваривания каркаде.

Советы

  • Белые яйца дают более яркий результат, чем коричневые.

  • Чем дольше яйцо находится в красителе — тем насыщеннее будет цвет.

  • Если вы хотите, чтобы яйца блестели — после полного высыхания натрите их каплей растительного масла.

В отличие от искусственных красителей, в этом методе используются природные компоненты, безопасные для детей и аллергиков. А сам процесс — увлекательный и медитативный, особенно если привлечь к нему всю семью.

Пасха — это время, когда оживают традиции, рождаются новые легенды и создается красота собственноручно. «Драконьи яйца» — прекрасная возможность добавить немного магии в пасхальную корзину и удивить близких настоящим произведением искусства.

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