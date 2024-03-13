Это бесплатно: эксперт назвал два продукта, которые станут лучшим удобрением для луковичных растений

Весну уже не остановить и уже очень скоро мы будем иметь возможность любоваться цветением нарциссов, тюльпанов, гиацинтов и других луковичных.

Эксперт по садоводству Милли Дурбак поделилась с читателями Mirror простым и экологичным способом использования кофейной гущи и яичной скорлупы для выращивания нарциссов и тюльпанов в вашем саду этой весной.

Кофейная гуща и яичная скорлупа лучше всего помогают нарциссам и тюльпанам цвести ярко и обильно.

Кофе / Фото: Getty Images

Кофейная гуща

Милли объяснила, что кофейная гуща богата азотом, что делает ее отличным удобрением для цветущих растений, таких как нарциссы и тюльпаны. Азот имеет решающее значение для роста зеленой листвы, а кофейная гуща является источником питательных веществ с медленным высвобождением.

Кофейная гуща также помогает улучшить структуру почвы, аэрацию и удержание воды. Милли предложила посыпать использованную кофейную гущу вокруг основания растений, чтобы она была хорошо распределена.

Яичная скорлупа - лучшее удобрение / Фото: Credits

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа, которую часто выбрасывают, не задумываясь, может сыграть жизненно важную роль в укреплении стеблей весенних цветов. Яичная скорлупа — фантастический источник кальция, который способствует развитию клеточной стенки и общей силе растений.

Дефицит кальция может привести к ослаблению стеблей и плохому развитию цветов. Чтобы этого не произошло, Милли предлагает измельчить яичную скорлупу и внести ее в почву вокруг луковиц. Это увеличивает содержание кальция в почве и помогает отпугивать таких вредителей, как улитки и слизни.

Все вместе

Вы также можете использовать оба продукта одновременно. Сохраните кофейную гущу и яичную скорлупу, дайте им высохнуть, а затем раздавите яичную скорлупу. Посыпьте кофейной гущей и измельченной яичной скорлупой основание нарциссов и тюльпанов.

Убедитесь, что внесение удобрений производится в умеренных количествах, чтобы избежать чрезмерного внесения удобрений. Поливайте растения как обычно и наблюдайте, как они процветают.

Переработка этих кухонных отходов не только обогащает почву, но и снижает потребность в химических удобрениях, способствуя оздоровлению экосистемы.

Читайте также: