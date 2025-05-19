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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Душистый горошек: секреты роскошного цветения от садовницы

Душистый горошек — одно из самых романтичных растений в саду. Его изящные цветы с ароматом, похожим на духи, появляются весной и завораживают нежной цветовой палитрой: от снежно-белых до розовых, лавандовых и насыщенно-фиолетовых. Но чтобы ваш душистый горошек действительно поражал, важно правильно ухаживать за рассадой еще с первых дней.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Душистый горошек: секреты роскошного цветения от садовницы.

Душистый горошек: секреты роскошного цветения от садовницы. / © Credits

Садовница Visakha Mao поделилась проверенным лайфхаком: прищипывание верхушки молодой рассады стимулирует активную ветвь растения. Другими словами, вы помогаете ей развивать больше боковых побегов, которые впоследствии дадут больше цветочных стеблей. А это — пышное, долгое и ароматное цветение.

Когда прищипывать:

  • Когда рассада имеет три-четыре пары настоящих листьев.

  • Лучше делать это утром или вечером, чтобы избежать стресса от дневного солнца.

Как прищипывать

  • Используйте чистые садовые ножницы или просто пальцами слегка прищипните точку роста (верхушку).

  • Уберите только самый молодой центральный побег — остальные растения продолжат расти и образовывать кустистую форму. В результате получите более крепкую лозу, лучшее воздушное проветривание, больше бутонов — и сад, который пахнет, как парфюмерный бутик.

Как вырастить декоративный душистый горошек.

Когда сеять:

  • Лучший период для посева — с октября по январь.

  • Вы можете выращивать его как в открытом грунте, так и в контейнерах или горшках на балконе.

Подготовка семян:

  • Душистый горошек имеет толстую оболочку, поэтому перед посадкой замочите семена на ночь в теплой воде — это значительно ускорит прорастание.

Условия выращивания:

  • Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.

  • Душистый горошек любит прохладу, поэтому лучше всего растет весной или в начале лета. Он не выдерживает жары, так что в августе обычно отмирает.

Поддержка роста:

  • Разместите опоры или сетку, потому что душистый горошек — это вьющееся растение.

  • Регулярно поливайте, но не заливайте: застой воды — главный враг цветущих культур.

Декоративный горошек не для еды

Душистый горошек (Lathyrus odoratus) — ядовитый. Его стебли, листья и семена нельзя употреблять в пищу, особенно детям или животным. Это следует четко отличать от съедобного горошка (Pisum sativum) — например сахарного, который мы привыкли видеть на грядках или на рынке. Запомните, декоративный — для красоты, а съедобный — для салатов.

Маленькие секреты большого цветения

  • Собирайте цветы регулярно — это стимулирует растение образовывать новые бутоны.

  • Не допускайте образования стручков — они «воруют» энергию у растения.

  • Добавляйте в почву компост или жидкое органическое удобрение каждые 2 недели во время активного роста.

  • В жаркие дни притеняйте или поливайте ранним утром и вечером.

Идеи для сада и балкона

Душистый горошек идеально подходит для создания:

  • ароматных живых изгородей вдоль заборов;

  • вертикальных цветочных композиций на арках и перголах;

  • букетов с садовым шармом — цветы прекрасно стоят в воде до 5 дней.

Душистый горошек — цветок, который вознаграждает заботу необыкновенной красотой и ароматом. С небольшими усилиями вы получите не только роскошный цветник, но и море удовольствия.

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