Душистый горошек: секреты роскошного цветения от садовницы. / © Credits

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Садовница Visakha Mao поделилась проверенным лайфхаком: прищипывание верхушки молодой рассады стимулирует активную ветвь растения. Другими словами, вы помогаете ей развивать больше боковых побегов, которые впоследствии дадут больше цветочных стеблей. А это — пышное, долгое и ароматное цветение.

Когда прищипывать:

Когда рассада имеет три-четыре пары настоящих листьев.

Лучше делать это утром или вечером, чтобы избежать стресса от дневного солнца.

Как прищипывать

Используйте чистые садовые ножницы или просто пальцами слегка прищипните точку роста (верхушку).

Уберите только самый молодой центральный побег — остальные растения продолжат расти и образовывать кустистую форму. В результате получите более крепкую лозу, лучшее воздушное проветривание, больше бутонов — и сад, который пахнет, как парфюмерный бутик.

Как вырастить декоративный душистый горошек.

Когда сеять:

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Лучший период для посева — с октября по январь.

Вы можете выращивать его как в открытом грунте, так и в контейнерах или горшках на балконе.

Подготовка семян:

Душистый горошек имеет толстую оболочку, поэтому перед посадкой замочите семена на ночь в теплой воде — это значительно ускорит прорастание.

Условия выращивания:

Выбирайте солнечное место с хорошо дренированной почвой.

Душистый горошек любит прохладу, поэтому лучше всего растет весной или в начале лета. Он не выдерживает жары, так что в августе обычно отмирает.

Поддержка роста:

Разместите опоры или сетку, потому что душистый горошек — это вьющееся растение.

Регулярно поливайте, но не заливайте: застой воды — главный враг цветущих культур.

Декоративный горошек не для еды

Душистый горошек (Lathyrus odoratus) — ядовитый. Его стебли, листья и семена нельзя употреблять в пищу, особенно детям или животным. Это следует четко отличать от съедобного горошка (Pisum sativum) — например сахарного, который мы привыкли видеть на грядках или на рынке. Запомните, декоративный — для красоты, а съедобный — для салатов.

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Маленькие секреты большого цветения

Собирайте цветы регулярно — это стимулирует растение образовывать новые бутоны.

Не допускайте образования стручков — они «воруют» энергию у растения.

Добавляйте в почву компост или жидкое органическое удобрение каждые 2 недели во время активного роста.

В жаркие дни притеняйте или поливайте ранним утром и вечером.

Идеи для сада и балкона

Душистый горошек идеально подходит для создания:

ароматных живых изгородей вдоль заборов;

вертикальных цветочных композиций на арках и перголах;

букетов с садовым шармом — цветы прекрасно стоят в воде до 5 дней.

Душистый горошек — цветок, который вознаграждает заботу необыкновенной красотой и ароматом. С небольшими усилиями вы получите не только роскошный цветник, но и море удовольствия.