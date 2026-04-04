"Двойное погружение в цвет" / © Associated Press

Реклама

Мир интерьеров переживает новую волну любви к цвету, и на этот раз все серьезно. Техника «двойного погружения» — это не просто покраска стен, а полноценная игра с оттенками, которая буквально «заливает» пространство цветом, об этом рассказало издание Real Simple.

Если классическое погружение в цвет предполагает использование одного оттенка во всем интерьере, то «двойное погружение» идет дальше, здесь работают сразу два или более оттенков из одной цветовой семьи. В результате вы получаете глубокое, многослойное пространство, которое выглядит как с Pinterest, но в вашей квартире.

Суть техники проста, вы выбираете несколько родственных цветов и используете их для всех поверхностей — стен, потолка, плинтусов, дверей. Главное правило — ни одного белого. Это способ полностью «окутать» пространство цветом и создать эффект погружения.

Реклама

Как использовать технику

Выбирайте цвета из «одной семьи». Ключ к успеху — не контраст, а нюанс. Вместо того чтобы смешивать разные цвета, работайте с оттенками, например, бирюзовый, классический синий или приглушенный индиго. Это создает глубину без хаоса, а пространство имеет продуманный и гармоничный вид.

Играйте с подтоном, а не насыщенностью. Двойное погружение — не о «светлее или темнее», а о различных оттеночных нюансах. Например, теплый зеленый и цитриновый, холодный зеленый и глубокий темно-зеленый. Так комната будет иметь живой, а не плоский вид.

Красьте все. Это, пожалуй, самый радикальный пункт и одновременно самый эффектный. В этом стиле потолок не белый, плинтусы не контрастные и двери не выделяются. Все работает как единое полотно.

Эффект «цветовые объятия»

«Двойное погружение» меняет не только вид комнаты, но и ощущения от нее. Пространство становится целостным и глубоким. Архитектурные детали либо подчеркиваются, либо мягко сливаются и даже простые комнаты имеют дизайнерский вид.

Особенно хорошо эта техника работает в современных квартирах без сложной архитектуры и в классических интерьерах, чтобы подчеркнуть лепнину или детали

Как создать настроение через цвет

Натуральная гармония. Несколько оттенков зеленого создают эффект природы в доме, а также дарят спокойствие, баланс и ощущение «выдоха». Это идеальный вариант для спальни или гостиной.

Смелый акцент. Красный в двойном погружении — это уже заявление. Но вместо одного яркого цвета добавьте родственные оттенки и получите глубину, сложность и стиль без перегрузки. Такой подход позволяет использовать даже очень яркие цвета, но не делает интерьер агрессивным.

После лет минимализма и «бежевых» интерьеров люди снова хотят эмоций и «двойное погружение в цвет» — это ответ на запрос. Он смелый, но контролируемый, креативный, но логичный и трендовый, но вневременной. Поэтому если раньше мы боялись сделать «слишком ярко», теперь все наоборот, чем глубже вы погрузитесь в цвет, тем стильнее будет выглядеть ваш дом.