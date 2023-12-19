E-ZOO и Mastercard дарят скидку просто так: 10% дополнительной скидки на товары для животных!

Интернет-магазин Е-ZOO и платежная система Mastercard до 31 декабря 2023 г. дарят дополнительную скидку 10% на зоотовары.

В акции задействовано более 1000 товаров для всех видов домашних животных. Корма для домашних животных, игрушки, средства ухода, переноски, лежаки и домики – срочно вспоминайте, что нужно озорнику и выбирайте!

Чтобы выгодно купить подарки для любимца, нужно:

посетить онлайн зоомагазин E-ZOO;

выбрать товары из акционного перечня (они обозначены информационными флажками);

оформить заказ на сайте;

оплатить его, выбрав "Онлайн оплата Mastercard".

Скидка 10% будет начислена автоматически.

Виды доставки заказанных онлайн зоотоваров

Акционные товары можно получить любым удобным способом:

доставка курьером по городу Киев, Вишневое, Борисполь, Крюковщина бесплатно при стоимости заказа от 500 грн;

доставка на отделение Новой почты: бесплатно при заказе от 500 грн, почтомат – от 200 грн;

забрать самовывозом из розничной сети: бесплатно при любой сумме заказа.

Большинство магазинов сети работает с понедельника по воскресенье. Заказы клиентов доставляются в магазины 6 раз в неделю (кроме воскресенья).

В каких городах работают пункты самовывоза E-ZOO?

27 пунктов самовывоза находятся в Киеве и пригороде (Лесники, Крюковщина, Стоянка, Борисполь, Бровары, Софиевская Борщаговка, Гостомель), Львове, Черновцах, Каменец-Подольском, Хмельницком, Тернополе, Каневе, Одессе, Белой Церкви. Адреса и график работы магазинов можно посмотреть на сайте компании.

На какие продукты распространяется дополнительная скидка 10%?

В акции принимают участие все категории товаров для домашних животных. Список акционных товаров постоянно обновляется. Нет никаких ограничений по количеству акционных предложений в одном заказе – чем больше подарков, тем лучше!

Поскольку скидка часто суммируется с другими акционными предложениями на сайте, можно дать волю желаниям и выбирать все, что нравится. Добавляются подарочные 10% и к личной скидке постоянных клиентов.

Благодаря большому ассортименту (на сайте магазина постоянно в наличии более 7000 товаров) можно выбрать все необходимое для любимца в одном месте. А освободившееся время использовать для игр и отдыха!

Дополнительные преимущества предновогодних предложений

Перед самыми главными праздниками года самые известные бренды дарят, благодаря за доверие, своим клиентам возможность выбрать лучшие товары для животных по лояльным ценам. Многие из этих товаров есть также в перечне акций с Mastercard, так что экономия от шопинга в предпраздничные дни может быть действительно сказочной!

Наши хвостатые друзья дарили нам любовь и утешение ежеминутно, и будут делать это дальше, даже если не получат никаких подарков. Но благодаря праздничным скидкам можно поблагодарить любимца, и подарить что-то особенное: особенно вкусное или особенно красивое, а может, особенно интересное? Выбор и время еще есть, так спросите у хвостатого: чего бы ему хотелось?