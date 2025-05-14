ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
238
Время на прочтение
3 мин

Еда для выживания: чем запастись на случай чрезвычайной ситуации

Мир становится все менее предсказуемым: климатические изменения, пандемии, техногенные катастрофы, военные конфликты или просто длительное отключение электроэнергии — все это заставляет задуматься над одним важным вопросом: готовы ли мы к чрезвычайной ситуации.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Еда для выживания: чем запастись на случай чрезвычайной ситуации

Еда для выживания: чем запастись на случай чрезвычайной ситуации / © Credits

Один из ключевых аспектов подготовки — это запас пищи, способной обеспечить энергией, питательными веществами и ощущением безопасности в сложное время, об этом рассказало издание Real Simple.

В чрезвычайных ситуациях мы обычно тратим больше энергии — физической, эмоциональной и ментальной. Питание в такие периоды должно удовлетворять не только базовую потребность в выживании, но и поддерживать общее состояние здоровья, иммунитет и энергичность. Белки, углеводы, полезные жиры, витамины и минералы — все это критически важно. Недостаток хотя бы одного элемента может ослабить организм и снизить устойчивость к стрессам.

Основные принципы формирования запасов продуктов

  • Нескоропортящиеся продукты с длительным сроком хранения

  • Продукты с высокой калорийностью и питательностью

  • Компактная и герметична упаковка

  • Легкость в приготовлении или готовность к употреблению

  • Возможность потреблять без доступа к холодильнику или плите

Продукты для выживания

  1. Арахисова поста. Имеет длительный срок хранения, высокую калорийность, богата белками и полезными жирами. Не требует охлаждения.

  2. Цельнозерновые крекеры. Альтернатива хлебу. Содержимое клетчатки поможет надолго сохранять сытость. Вакуумная упаковка продлевает срок годности.

  3. Орехи и смеси для перекусов. Калорийные, сытные, длительно сохраняющиеся. Источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов.

  4. Злаки и хлопья. Быстрый завтрак, богатый сложными углеводами и клетчаткой. Индивидуальная упаковка — лучшее решение.

  5. Энергетические батончики. Пища с высоким содержанием углеводов и белков. Подходят для быстрой энергии.

  6. Сухофрукты (изюм, курага, инжир). Заменители свежих фруктов. Источник природного сахара, калия, клетчатки.

  7. Консервированное мясо (тунец, курица, лосось). Белковая основа вашего запаса. Выдерживают годы хранения. В вакуумной упаковке — еще и не нуждаются в открывалке.

  8. Консервированные овощи. Богаты витаминами. Могут служить гарниром или ингредиентом для блюд.

  9. Консервированная фасоль. Белок и клетчатка. Можно употреблять в пищу без дополнительного приготовления.

  10. Консервированные супы. Готовы к употреблению. Питательные и удобные. Выбирайте варианты с низким содержанием натрия.

  11. Сухая паста и соус в банках. Паста долго хранится, легко готовится. Соусы придают вкус. Варианты без глютена — для людей с непереносимостью.

  12. Киноа, гречка, коричневый рис. Цельнозерновые источники белков, минералов и медленных углеводов. Сохраняются годами.

  13. Вода в бутылках. Норма — 3,8 л на человека в день. Часть объема — для питья, другую — для приготовления пищи или гигиены.

  14. Спортивные напитки с электролитами. Сохраняют водный баланс и восстанавливают силы.

  15. Сухое молоко. Альтернатива свежему молоку. Содержит кальций, белок и витамины. Хорошо хранится в сухом месте.

  16. Сахар, соль, перец, специи. Даже самая простая еда становится вкуснее с приправами. Также следует иметь чай и кофе.

  17. Мука. Может храниться до двух лет. Пригодится для приготовления лепешек или каш.

  18. Мультивитамины. Компенсируют недостаток питательных веществ. Выбирайте варианты из Омега-3, фолиевой кислоты и витамина D.

Что стоит купить непосредственно перед кризисом

Если есть предупреждение о шторме или выключении света, можно докупить продукты с более коротким сроком хранения:

  • Яблоки — до 3 месяцев в прохладном месте

  • Цитрусовые — до 2 недель без холодильника

  • Авокадо — зеленые плоды созревают несколько дней

  • Помидоры — созревают при комнатной температуре

  • Картофель, ямс, сладкий картофель — хранятся до месяца

  • Огурцы, кабачки — до 5 дней без холодильника

  • Тыква — до нескольких месяцев в прохладе

Полезные советы хранения

  • Держите холодильник и морозилку закрытыми при отключении электроэнергии — это продлит срок хранения продуктов.

  • Проверяйте срок годности каждые 6–12 месяцев.

  • Разместите запасы в сухом, прохладном и темном месте.

  • Не забудьте об открывалке для консервов, если продукты в жестяных банках.

Подготовка к чрезвычайной ситуации — это не паника, а разумное планирование. Хорошо укомплектованная кладовка может спасти жизнь, обеспечить здоровье и даже снизить уровень стресса во время кризиса. Составьте список, обновляйте запасы и пусть ваша семья будет готова к любым неожиданностям.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie