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Еда для выживания: чем запастись на случай чрезвычайной ситуации
Мир становится все менее предсказуемым: климатические изменения, пандемии, техногенные катастрофы, военные конфликты или просто длительное отключение электроэнергии — все это заставляет задуматься над одним важным вопросом: готовы ли мы к чрезвычайной ситуации.
Один из ключевых аспектов подготовки — это запас пищи, способной обеспечить энергией, питательными веществами и ощущением безопасности в сложное время, об этом рассказало издание Real Simple.
В чрезвычайных ситуациях мы обычно тратим больше энергии — физической, эмоциональной и ментальной. Питание в такие периоды должно удовлетворять не только базовую потребность в выживании, но и поддерживать общее состояние здоровья, иммунитет и энергичность. Белки, углеводы, полезные жиры, витамины и минералы — все это критически важно. Недостаток хотя бы одного элемента может ослабить организм и снизить устойчивость к стрессам.
Основные принципы формирования запасов продуктов
Нескоропортящиеся продукты с длительным сроком хранения
Продукты с высокой калорийностью и питательностью
Компактная и герметична упаковка
Легкость в приготовлении или готовность к употреблению
Возможность потреблять без доступа к холодильнику или плите
Продукты для выживания
Арахисова поста. Имеет длительный срок хранения, высокую калорийность, богата белками и полезными жирами. Не требует охлаждения.
Цельнозерновые крекеры. Альтернатива хлебу. Содержимое клетчатки поможет надолго сохранять сытость. Вакуумная упаковка продлевает срок годности.
Орехи и смеси для перекусов. Калорийные, сытные, длительно сохраняющиеся. Источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов.
Злаки и хлопья. Быстрый завтрак, богатый сложными углеводами и клетчаткой. Индивидуальная упаковка — лучшее решение.
Энергетические батончики. Пища с высоким содержанием углеводов и белков. Подходят для быстрой энергии.
Сухофрукты (изюм, курага, инжир). Заменители свежих фруктов. Источник природного сахара, калия, клетчатки.
Консервированное мясо (тунец, курица, лосось). Белковая основа вашего запаса. Выдерживают годы хранения. В вакуумной упаковке — еще и не нуждаются в открывалке.
Консервированные овощи. Богаты витаминами. Могут служить гарниром или ингредиентом для блюд.
Консервированная фасоль. Белок и клетчатка. Можно употреблять в пищу без дополнительного приготовления.
Консервированные супы. Готовы к употреблению. Питательные и удобные. Выбирайте варианты с низким содержанием натрия.
Сухая паста и соус в банках. Паста долго хранится, легко готовится. Соусы придают вкус. Варианты без глютена — для людей с непереносимостью.
Киноа, гречка, коричневый рис. Цельнозерновые источники белков, минералов и медленных углеводов. Сохраняются годами.
Вода в бутылках. Норма — 3,8 л на человека в день. Часть объема — для питья, другую — для приготовления пищи или гигиены.
Спортивные напитки с электролитами. Сохраняют водный баланс и восстанавливают силы.
Сухое молоко. Альтернатива свежему молоку. Содержит кальций, белок и витамины. Хорошо хранится в сухом месте.
Сахар, соль, перец, специи. Даже самая простая еда становится вкуснее с приправами. Также следует иметь чай и кофе.
Мука. Может храниться до двух лет. Пригодится для приготовления лепешек или каш.
Мультивитамины. Компенсируют недостаток питательных веществ. Выбирайте варианты из Омега-3, фолиевой кислоты и витамина D.
Что стоит купить непосредственно перед кризисом
Если есть предупреждение о шторме или выключении света, можно докупить продукты с более коротким сроком хранения:
Яблоки — до 3 месяцев в прохладном месте
Цитрусовые — до 2 недель без холодильника
Авокадо — зеленые плоды созревают несколько дней
Помидоры — созревают при комнатной температуре
Картофель, ямс, сладкий картофель — хранятся до месяца
Огурцы, кабачки — до 5 дней без холодильника
Тыква — до нескольких месяцев в прохладе
Полезные советы хранения
Держите холодильник и морозилку закрытыми при отключении электроэнергии — это продлит срок хранения продуктов.
Проверяйте срок годности каждые 6–12 месяцев.
Разместите запасы в сухом, прохладном и темном месте.
Не забудьте об открывалке для консервов, если продукты в жестяных банках.
Подготовка к чрезвычайной ситуации — это не паника, а разумное планирование. Хорошо укомплектованная кладовка может спасти жизнь, обеспечить здоровье и даже снизить уровень стресса во время кризиса. Составьте список, обновляйте запасы и пусть ваша семья будет готова к любым неожиданностям.