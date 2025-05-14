Еда для выживания: чем запастись на случай чрезвычайной ситуации / © Credits

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Один из ключевых аспектов подготовки — это запас пищи, способной обеспечить энергией, питательными веществами и ощущением безопасности в сложное время, об этом рассказало издание Real Simple.

В чрезвычайных ситуациях мы обычно тратим больше энергии — физической, эмоциональной и ментальной. Питание в такие периоды должно удовлетворять не только базовую потребность в выживании, но и поддерживать общее состояние здоровья, иммунитет и энергичность. Белки, углеводы, полезные жиры, витамины и минералы — все это критически важно. Недостаток хотя бы одного элемента может ослабить организм и снизить устойчивость к стрессам.

Основные принципы формирования запасов продуктов

Нескоропортящиеся продукты с длительным сроком хранения

Продукты с высокой калорийностью и питательностью

Компактная и герметична упаковка

Легкость в приготовлении или готовность к употреблению

Возможность потреблять без доступа к холодильнику или плите

Продукты для выживания

Арахисова поста. Имеет длительный срок хранения, высокую калорийность, богата белками и полезными жирами. Не требует охлаждения. Цельнозерновые крекеры. Альтернатива хлебу. Содержимое клетчатки поможет надолго сохранять сытость. Вакуумная упаковка продлевает срок годности. Орехи и смеси для перекусов. Калорийные, сытные, длительно сохраняющиеся. Источник белка, полезных жиров, витаминов и минералов. Злаки и хлопья. Быстрый завтрак, богатый сложными углеводами и клетчаткой. Индивидуальная упаковка — лучшее решение. Энергетические батончики. Пища с высоким содержанием углеводов и белков. Подходят для быстрой энергии. Сухофрукты (изюм, курага, инжир). Заменители свежих фруктов. Источник природного сахара, калия, клетчатки. Консервированное мясо (тунец, курица, лосось). Белковая основа вашего запаса. Выдерживают годы хранения. В вакуумной упаковке — еще и не нуждаются в открывалке. Консервированные овощи. Богаты витаминами. Могут служить гарниром или ингредиентом для блюд. Консервированная фасоль. Белок и клетчатка. Можно употреблять в пищу без дополнительного приготовления. Консервированные супы. Готовы к употреблению. Питательные и удобные. Выбирайте варианты с низким содержанием натрия. Сухая паста и соус в банках. Паста долго хранится, легко готовится. Соусы придают вкус. Варианты без глютена — для людей с непереносимостью. Киноа, гречка, коричневый рис. Цельнозерновые источники белков, минералов и медленных углеводов. Сохраняются годами. Вода в бутылках. Норма — 3,8 л на человека в день. Часть объема — для питья, другую — для приготовления пищи или гигиены. Спортивные напитки с электролитами. Сохраняют водный баланс и восстанавливают силы. Сухое молоко. Альтернатива свежему молоку. Содержит кальций, белок и витамины. Хорошо хранится в сухом месте. Сахар, соль, перец, специи. Даже самая простая еда становится вкуснее с приправами. Также следует иметь чай и кофе. Мука. Может храниться до двух лет. Пригодится для приготовления лепешек или каш. Мультивитамины. Компенсируют недостаток питательных веществ. Выбирайте варианты из Омега-3, фолиевой кислоты и витамина D.

Что стоит купить непосредственно перед кризисом

Если есть предупреждение о шторме или выключении света, можно докупить продукты с более коротким сроком хранения:

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Яблоки — до 3 месяцев в прохладном месте

Цитрусовые — до 2 недель без холодильника

Авокадо — зеленые плоды созревают несколько дней

Помидоры — созревают при комнатной температуре

Картофель, ямс, сладкий картофель — хранятся до месяца

Огурцы, кабачки — до 5 дней без холодильника

Тыква — до нескольких месяцев в прохладе

Полезные советы хранения

Держите холодильник и морозилку закрытыми при отключении электроэнергии — это продлит срок хранения продуктов.

Проверяйте срок годности каждые 6–12 месяцев.

Разместите запасы в сухом, прохладном и темном месте.

Не забудьте об открывалке для консервов, если продукты в жестяных банках.

Подготовка к чрезвычайной ситуации — это не паника, а разумное планирование. Хорошо укомплектованная кладовка может спасти жизнь, обеспечить здоровье и даже снизить уровень стресса во время кризиса. Составьте список, обновляйте запасы и пусть ваша семья будет готова к любым неожиданностям.