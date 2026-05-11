Еда глазами кота / © Associated Press

Реклама

Мы привыкли думать о котах как о привередливых гурманах, которые «выбирают лучшее». Однако правда другая, их вкусовая система работает совсем не так, как человеческая. Она специализирована, ограничена в одних аспектах и одновременно чрезвычайно чувствительна в других.

Именно это объясняет, почему кот может игнорировать печенье, но с интересом тянуться к мясу или даже к совсем неожиданным вещам вроде вашей тарелки. На странице centralna.vetрассказали, что то, как коты воспринимают пищу и вкусы, может удивить даже тех, кто живет с ними годами.

Коты не чувствуют сладкого

Начнем с главного мифа: коты не чувствуют вкус сладкого вообще. Они — млекопитающие, но у них отсутствует ген, который отвечает за восприятие сладкого вкуса. Поэтому пирожные, шоколад или печенье для них не «вкусные» в человеческом понимании.

Реклама

Если кот тянется к десерту, его привлекает не сахар, а и жирность продукта, молочные компоненты, текстура и запах.

У человека около 9000 вкусовых рецепторов, тогда как у кошек их примерно 470. Казалось бы, это должно делать их «менее чувствительными», но на самом деле все наоборот, коты компенсируют количество чрезвычайной специализацией вкуса.

Что коты «чувствуют»

Хоть сладкое им недоступно, другие вкусы они воспринимают довольно точно.

Горечь. Кошки особенно хорошо различают горький вкус. Это эволюционный механизм защиты, ведь в природе горечь часто сигнализирует о токсичности.

Фосфаты. Кошки обладают способностью чувствовать вкус фосфатов — молекул, которые ассоциируются со свежим мясом и энергетически ценной пищей. Это помогает им инстинктивно выбирать питательные продукты.

Кислый вкус. Иногда кошки могут реагировать на кислые нотки. Именно поэтому некоторые производители кормов добавляют кислоты, чтобы сделать пищу более привлекательной.

Вода

Коты чрезвычайно чувствительны к качеству воды. Они отдают предпочтение:

Реклама

свежий

чистой

не застоявшейся воде

Даже незначительные изменения в запахе или «вкусе» могут влиять на то, будут ли они достаточно пить.

Сенсорный мир кошек

Кроме вкуса, у кошек есть еще одна интересная особенность — специальный орган в небе, который помогает им «считывать» запахи и информацию из воздуха. Это часть сложной системы восприятия, которая выходит далеко за пределы обычного вкуса.

Коты также очень чувствительны к температуре пищи. Они инстинктивно предпочитают теплую пищу. Оптимальная температура около 38°C, то есть примерно как у свежей добычи в природе. Еда из холодильника для них почти «безвкусная».

Важное напоминание

Человеческая пища, особенно сладости, может быть вредной для кошек. В частности, сочетание неестественных продуктов может нарушать обмен веществ, влиять на работу сосудов и вызывать проблемы со здоровьем. Поэтому конфеты, пирожные и подобные продукты не для кошачьего рациона.

Реклама

Вкусовая вселенная кошек построена иначе, чем человеческая: меньше рецепторов, но больше точечной чувствительности к тому, что действительно важно для выживания. И именно поэтому, когда в следующий раз кот заинтересованно посмотрит на вашу тарелку, это не потому, что он — «сладкоежка», просто это инстинкт, биология и другой способ чувствовать мир.

Новости партнеров