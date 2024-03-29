Эффективная уборка: 5 простых привычек, которые улучшат вашу жизнь

Узнайте, какие шаги можно сделать, чтобы упростить ежедневную уборку и поддерживать порядок в вашем доме.

Пять привычек, которыми поделилась дизайнер интерьера Линдси Эскалера, помогут вам сделать ваш дом более организованным.

Купите меньше, но лучшие товары

Вместо бездумного накопления дешевых вещей, сфокусируйтесь на качестве. Выберите качественные товары, которые прослужат дольше и часто не требуют замены. Это снизит количество вещей в вашем доме, уменьшит расходы на покупки и упростит процесс уборки.

Просматривайте бумаги

Сортируйте бумажные предметы, как только они попадают в ваш дом. Рассмотрите, нужно ли хранить эти документы, можно ли их сохранить в электронном формате или немедленно выбросить. Это поможет избежать накопления лишних бумаг и сохранить порядок в вашем доме.

Выполняйте небольшие задания сразу

Сразу выполняйте небольшие задания, занимающие одну минуту или меньше. Это может быть быстрая уборка за собой, удаление лишних предметов или даже простое отправление короткого письма по электронной почте. Такой подход поможет избежать накопления работ и сохранить ваше время для более важных дел.

Практикуйте правило "Один новый – один старый"

Когда вы приносите новый предмет в дом, выберите один старый предмет для выброса. Это может быть старая одежда, устаревшие кухонные приборы или ненужная мебель. Такой подход поможет избежать переполнения вашего пространства и сделает ваш дом более организованным.

Раз в неделю быстро убирайте беспорядок

Проведите быструю уборку с помощью мусорного мешка один раз в неделю. Пройдитесь по вашему дому и бросьте вещи в мешок. Затем рассмотрите возможность переработки или пожертвования этих вещей. Это быстрый и эффективный способ сохранить ваш дом чистым и организованным.

#seekthesimplicity #declutteryourhome #declutteryourlife #declutteringcoach #lessismore ♬ Happy — AlexRockBeat @everydaygracedesigns Ever heard of the trash bag method? Это simple: схватить тряпку и упряжно идти через ваш дом, обрабатывать его с предметами вы не долго нуждаетесь. Вы решили, где шоппинг — торговля, перевозка, или до donation center. Want more decluttering help? Get started today with my Simple Home Workbook — Link's in my bio! #simplicity

Эти привычки станут вашими незаменимыми помощниками по поддержанию порядка и чистоты.

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