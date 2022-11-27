Экономим электроэнергию: почему важно чистить чайник от налета и как это сделать

Чайник - один из наиболее часто используемых приборов в доме. Поэтому в нем быстрее всего появляется плотный слой известкового налета.

Известковый налет в чайнике - вещь не очень приятная. А, если речь идет об электрочайнике, еще и вредная, потому что известковый налет может существенно снизить эффективность его работы, сообщает Еxpress.co.uk.

Чистка чайника — рутинная работа, о которой в доме часто забывают. Мы редко смотрим на дно чайника и можем не заметить, что там образовался сильный известковый налет.

Почему важно регулярно чистить чайник от налета

Питье из чайника с известковым налетом не вредит здоровью, но это может повлиять на вкус чая и оставить белые крупинки в вашей чашке.

Но, главное, что нужно помнить, электрочайнику, в котором есть известковый налет нужно больше времени для нагрева воды и он при этом потребляет больше электроэнергии.

Чем лучше всего чистить чайник

На самом деле отчистить чайник от налета совершенно не сложно. Для этого вам понадобится белый уксус и лимон. Лимонный сок — одно из лучших натуральных чистящих средств, а свойства лимонной кислоты делают его отличным средством для очистки чайника. Он также обладает антибактериальными свойствами, а это значит, что ваш чайник будет еще и продезинфицирован в процессе чистки. Белый уксус может растворять известковый налет и жир, что делает его отличной альтернативой более сильным и агрессивным химическим вещества, которые мы меньше всего хотели бы видеть в нашем чайнике.

Как отчистить чайник от налета

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Добавьте в чайник немного воды и белый уксус. Затем нужно добавить сок половины лимона, и проследить, чтобы в воду не попали косточки. Далее нужно вскипятить чайник и дать ему постоять около 30 минут, чтобы раствор уксуса и лимона подействовал. По истечении времени проверьте, возможно налет настолько сильный, что нужно немного больше времени, чтобы раствор подействовал. Затем слейте раствор лимона и уксуса, наполните чайник водой и прокипятите еще два раза, чтобы в чайнике не осталось следов лимона и уксуса.

Пищевая сода тоже эффективна

Еще один способ отчистить чайник от налета - это пищевая сода. Смешайте чайную ложку пищевой соды с двумя чашками воды. Убедитесь, что пищевая сода полностью растворилась. Налейте смесь в чайник, прежде чем прокипятить ее несколько раз. После того, как смесь прокипит около 15 минут, дайте ей остыть еще 15 минут.

После этого просто промойте чайник холодной водой и сухой тряпкой или губкой протрите внутреннюю часть и удалите все следы известкового налета, которые могут остаться.

Также вы можете использовать готовое средство для очистки чайника от налета. Какое бы средства вы не выбрали, главное, пользуйтесь им регулярно, чтобы слой известкового налета не был слишком толстым.

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