На подарок не подойдет: 11 вещей, которые не стоит покупать в секондхенде

В секондхенде можно найти невероятные украшения, дизайнерскую одежду или предметы декора, которые больше нигде не встретишь. К тому же — это экономно и экологично. Но даже в «раю для кладоискателей» есть подводные камни. Не все, что имеет привлекательный вид на полке, может стать уместным или безопасным подарком. Издание Martha Stewart рассказало, о категории вещей, которые лучше оставить в магазине и выбрать для подарка что-то другое.

Шерстяные вещи

Свитера, шарфы или пледы из натуральной шерсти выглядят уютно, но они могут скрывать неприятный «сюрприз», например, моль или личинки жуков-кожеедов. Даже идеальный на вид свитер может оказаться источником проблем. Если уж покупаете, обязательно постирайте при высокой температуре или сдайте в химчистку перед тем, как дарить.

Винтажная и стеклянная посуда для еды

Волшебный хрусталь или расписанные тарелки могут содержать свинец в глазури или составе стекла. Такие предметы опасно использовать для еды и напитков. Как декор — отличный вариант, но для застолья — нет.

Кухонная техника

Ретро-кофеварка или тостер выглядят стильно, но на практике это может быть бомба замедленного действия. Внутри часто накапливаются остатки пищи, влага или плесень, а электричество с годами становится опасным. Для декора — да, для использования — точно нет.

Электроника

Плееры, телефоны, старые колонки — все это может выглядеть атмосферно, но обычно не работает или быстро ломается. Гарантии, разумеется, никто не дает. Хотите подарить технику, лучше купить новую, пусть даже бюджетную, но исправную.

Сковородки и кастрюли с покрытием

Антипригарные покрытия старого образца могут выделять вредные вещества при нагревании. Да и поцарапанная поверхность — не самый приятный сюрприз для адресата подарка. Альтернатива — чугунная или медная посуда, она долговечна и безопасна.

Духи и косметика

Винтажные флаконы с духами имеют романтический вид, но содержимое давно потеряло свежесть и может вызвать аллергию. То же касается кремов, лосьонов или декоративной косметики. Лучше подарить современный набор ухода, а из секондхенда, выбрать винтажное зеркальце или шкатулку.

Детская мебель и автокресла для детей

Кроватки, стульчики для кормления или автокресла из секондхенда могут не соответствовать современным стандартам безопасности. Здесь лучше не экономить, здоровье и жизнь ребенка превыше всего. А вот винтажные игрушки — вполне безопасный и милый подарок.

Деревянная кухонная посуда

Доски, ложки или салатницы из дерева со временем впитывают влагу и запахи, а еще становятся очагом бактерий. Поэтому в качестве подарка они не подходят. Лучше обратить внимание на медные или латунные аксессуары, они долговечны и эффектны.

«Незавершенные проекты»

Старый стул, который «нужно только перекрасить» или шкаф «с потенциалом» — не лучшая идея для подарка. Вы рискуете подбросить человеку хлопоты вместо радости. Подарки должны сразу приносить удовольствие, а не после недели реставрации.

Крупная мебель с обивкой

Старые диваны или кресла часто скрывают запахи, пятна, пылевых клещей и даже плесень. Очистить их почти невозможно, а перетянуть — дорого. Если не готовы инвестировать в профессиональную реставрацию, лучше воздержаться.

Обувь

Носить чужую обувь опасно, она «запоминает» стопу предыдущего владельца, может вызвать проблемы с позвоночником и стопами. Единственное исключение — редкие коллекционные пары в отличном состоянии. Но дарить их стоит лишь настоящему фанату.

Что можно дарить из секондхенда

Винтажные украшения и аксессуары.

Декоративные предметы: подсвечники, вазы, постеры.

Книги, альбомы, виниловые пластинки.

Текстиль в хорошем состоянии: шарфы, платки, скатерти.

Секондгенд может стать источником незаурядных подарков, но стоит помнить, что не все винтажное, автоматически становится ценным и безопасным. Выбирайте с умом и ваш подарок действительно принесет радость.