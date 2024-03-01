Эксперт назвал главное правило обрезки растений: следуйте ему, если хотите увидеть пышное цветение

В марте уже можно начинать садовые работы. И, если вы хотите увидеть через пару месяцев роскошное цветение, начинать их следует с обрезки.

Обрезка необходима для контроля роста, определения формы, создания цветущих/плодоносящих ветвей на следующий сезон и, что, вероятно, наиболее важно, удаления мертвых, поврежденных или больных участков растения. Какие растения нужно обрезать и что при этом учитывать, рассказывает Еxpress.co.uk.

По словам эксперта по садоводству и легендарного ведущего популярного шоу BBC "Мир садоводов" Монти Дона, чтобы провести обрезку эффективно, ее нужно делать в нужное время и следовать одному правилу.

Инструменты для обрезки

Для обрезки растений всегда рекомендуется использовать очень острые и чистые секаторы, также известные как ножницы.

Самый распространенный инструмент для обрезки – обводной секатор. Он устроен как ножницы с двумя режущими лезвиями – тонким и толстым. Такой инструмент наносит минимальный вред стеблю и поэтому лучше всего подходит для обрезки живых растений и более легких задач, таких как срезка цветов.

Для растений с мягкими стеблями садовники могут использовать кухонные ножницы, но опять же убедитесь, что они очень чистые. Чего следует избегать, так это случайного заражения растения, которое может привести к его гибели.

Что следует обрезать в начале весны

Монти утверждал, что этот месяц особенно хорош для обрезки кустарников и вьющихся растений.

Первая половина марта — лучшее время для обрезки любых кустарников и вьющихся растений, которые зацветут на новых побегах, особенно поздноцветущих клематисов и роз. Эксперт по садоводству заявил, что ему нравится делать это, когда о начинает видеть новые побеги.

Когда начинать обрезку

Садоводам не следует начинать обрезку, если февраль теплый, но грядет похолодание. Поскольку последующее за обрезкой возобновление роста может быть пресечено поздними заморозками.

Такие кустарники, как кизил, ива, также можно сильно обрезать, чтобы стимулировать появление новых побегов.

Главное правило обрезки

Есть только одно правило, которому нужно следовать, - всегда обрезайте до чего-то, будь то боковой побег или листовая почка.

При этом эксперт призвал садоводов не беспокоиться о почках, обращенных наружу, или о каких-либо подобных тонкостях. Монти объяснил, что, если обрезать до почки или побега, стимулируется сильный новый рост, который, в свою очередь, даст много цветов.

У вьющихся растений, таких как клематисы, обрезка направлена на то, чтобы цветы не росли все выше и выше по растению с оголенной нижней частью.

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