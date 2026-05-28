Эксперт по садоводству указал на самую большую ошибку, которую люди делают с георгинами

Если вы мечтаете о саде, наполненном яркими, красочными цветами, георгины должны быть на вашем радаре. Но специалисты по садоводству говорят, что существует распространенная ошибка выращивания георгин, которой вам следует избегать, если вы хотите, чтобы эти цветы процветали.

Это растения, которые требуют наименьшего ухода и имеют наибольшую урожайность, которые вы можете вырастить. Сейчас они также бывают всех форм и размеров, есть те, что хорошо стоят в вазе, те, что наполнены пыльцой и нектаром — так хорошо для бабочек и пчел. А лучше всего то, что они цветут позже в году, когда вокруг гораздо меньше того, что можно любить, смотреть и наслаждаться.

Что надо учесть при выращивании георгин, рассказывает Good Housekeeping.

Для здорового сада нужно немного больше, чем солнце и вода. Также нужно сажать цветы, овощи и фрукты рядом с другими растениями, которые могут им принести пользу. Например, одними из лучших растений-компаньонов для помидоров являются базилик и чеснок, поскольку эти растения отпугивают вредителей. С георгинами не иначе. Их нужно сажать рядом с растениями, которые могут помочь им процветать, и их точно следует держать подальше от тех, которые могут препятствовать их росту или привлекать вредителей.

Ошибка, которой нужно избежать в выращивании георгин

Есть одна главная ошибка, которую некоторые люди делают, сажая георгины, которая может повлиять на рост цветка. Сажать их рядом с чем угодно, что привлекает слизней и улиток, например, бобовыми растениями. Рекомендуется держать их подальше от нежных растений, которые растут медленно, например, герани.

Если вы сажаете георгины, которые могут вырастать довольно большими, избегайте размещения их рядом с меньшими растениями, такими как космеи или циннии, поскольку они будут преодолены.

Если вы ищете больше растений-компаньонов, выбирайте смелые, сильные растения, такие как зерновые, амаранты и подсолнухи, которые выглядят эстетично и кормят птиц, когда их семена созревают. Затем птицы едят гусениц, тлей, слизней и улиток и поддерживают место здоровым и чистым. Это беспроигрышный вариант.

Хорошей идеей будет посадить спорообразователи, такие как гладиолусы, рядом с георгинами. Георгины создают волнистые круглые формы, и вам нужны вертикальные шипы, чтобы создать великолепный дизайн.

Посадите клубни в середине весны, без морозов, не сажайте их просто в мерзлую землю. Держите клубни в прохладном, светлом, безморозном месте, пока они не вырастут до приличного размера (примерно 15-20 см), прежде чем сажать их, когда заморозки в саду закончатся. Их сочные, мягкие побеги не будут поглощены слизнями и улитками — огромная проблема с георгинами холодной, влажной весной.

