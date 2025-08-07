Эксперты назвали 10 ошибок в дизайне сада и как их избежать

сад / © Credits

Создать эффектный и уютный сад, куда хочется возвращаться в любое время года — это мечта каждого домовладельца. Но не каждому удается эту мечту воплотить.

GardensIllustrated спросил многих экспертов, какие ошибки люди обычно делают при проектировании сада и как их избежать.

Узкие бордюры вокруг центрального газона

Люди часто думают, что, если сместить посадки к периметру сада и оставить пространство в центре, он будет выглядеть больше. На самом деле все наоборот. Заборы и живые изгороди создают сильные вертикали, которые привлекают внимание и создают ощущение замкнутости, благодаря чему пространство кажется значительно меньше. Внедрение слоев посадок, дорожек, газонов и мест для сидения в зонах между вами и этими вертикалями поможет визуально раздвинуть границы и сделать сад больше. Чтобы смягчить вертикальные линии ограждения с помощью посадок, следует сбалансировать это клумбой такой же глубины, как заборная забор. Многие кустарники такие же широкие, как и высокие, а узкие клумбы вмещают максимум один, который, вероятно, также потребует ежегодной обрезки, чтобы поддерживать его размер. Широкая клумба дает больше места для комбинаций кустарников, вьющихся растений, многолетних и луковичных растений, которые будут маскировать границы и будут иметь прекрасный вид в разное время года, поэтому у вас всегда будет что-то сказочное, на что можно смотреть.

цветы / © Credits

Покупка всех цветущих растений

Многие из нас вносят изменения в свой сад, когда погода улучшается весной, но выбор новых растений для мгновенного эффекта имеет много подводных камней. Старайтесь не поддаваться ухаживаниям цветов, представленных в садовом центре, который предлагает ограниченный период любопытства, оставляя вам мало что рассматривать в течение остального года. Вместо этого спросите персонал питомника, какие растения лучше всего подходят для разных сезонов. Смотрите на сад так, будто вы дирижер оркестра, выбирая растения по весеннему цвету, летним цветам, осенними ягодами и листьями, а также зимней структурой, чтобы создать непрерывное исполнение. Каждое растение прорастет, зацветет и отцветет в свое время, группируйте их с похожими или контрастными формами, текстурами или цветами, в зависимости от того, хотите успокоительную или более динамичную схему.

сад / © Associated Press

Использование сложных узоров и форм

Создание змеевика или зигзагообразного бордюра может показаться хорошим способом добавить деталей и интереса вашему дизайну, но проблема заключается в том, что как только вы добавляете растения и газон рядом с волнистым бордюром, сложная форма становится нечитаемой на уровне глаз и может иметь просто неопрятный вид. Используйте изогнутые кривые для бордюров, которые предлагают много места для посадки, или, для более формального дизайна, геометрические квадраты и прямоугольники. Вы также можете соединить эти два варианта, создав прямоугольный внутренний дворик, который будет дешевле укладывать, и изогнутые клумбы, привлекающие взгляд через сад. Также учитывайте соотношение твердого и мягкого ландшафтного дизайна и стремитесь к соотношению 50:50 или примерно 50 в меньшем саду, используйте больше посадок, чем мощение, чтобы сад не выглядел бездушно.

Сад / © Associated Press

Высокие стены и ступеньки на одной стороне склона

Раскопки склона холма для создания больших террас является практичным решением, но высокие подпорные стены могут иметь впечатляющий вид, если смотреть снизу. Этот тип террасирования также может иметь высокую цену и негативное влияние на окружающую среду, если почва удаляется с участка. Отдавайте предпочтение работе с существующим рельефом и, где это возможно, используйте растения вместо стен, чтобы удерживать почву на месте, соединяя меньшие террасы, которые предлагают ключевые обзорные точки, с лестничными пролетами, расположенными в шахматном порядке, чтобы создать извилистый маршрут к вершине или низу. Озеленение также поглощает осадки и помогает предотвратить наводнения. Если вы хотите создать склон, всегда приглашайте инженера-строителя для оценки участка и убедитесь, что какие-либо работы не дестабилизируют вашу собственность или соседние здания, а также не повлекут за собой проседание.

Всегда размещайте патио рядом с домом

Патио рядом с домом может подойти, но это не всегда лучшее место для сидения или обеда. Прежде чем обустраивать зону отдыха, подумайте, где она, скорее всего, будет использоваться, это может быть в центре или в конце сада. Например, если вы хотите посидеть на улице после работы вечером, патио рядом с домом, которое получает солнце от завтрака до середины дня, будет не таким практичным, как зона дальше, которая ловит закат. Создайте приватность и тень вокруг мест для сидения с помощью перголы или растений.

Измеряя размер патио, убедитесь, что на нем удобно поместится ваш стол, и добавьте к своим замерам вдвое большую глубину стульев, чтобы их можно было выдвигать.

Использование крошечных солнечных ламп

Мало какие садовые лампы на солнечной энергии достаточно мощные, чтобы осветить дорожку, лестницу или обеденную зону, поэтому их использование довольно ограничено. Дешевые устройства также легко ломаются и часто попадают на свалку, что сводит на нет любые их экологические преимущества. Светодиоды, питающиеся от внешней электросети, — лучший вариант для выделения таких элементов, как деревья и скульптуры, а также для безопасного прохода по саду», — советует он. Также используйте аккумуляторные портативные лампы для зон отдыха, они просты в использовании, недороги в эксплуатации и очень стильны. Добавляя новые лампы к существующей системе, проверьте, совпадают ли все цвета лампочек — «теплый белый» лучше всего подходит для садов, но если использовать разные белые цвета, они будут выглядеть неуместно.

Выбор парковки вместо озеленения

Мощение передней части сада — это простой способ создать внеуличную парковку, но сочетание мощения и озеленения — это лучшее решение для окружающей среды, а также создаст более красивое пространство. Озеленение поможет впитывать дождевую воду и предотвращать локальные затопления, и его можно использовать как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, с многолетними и луковичными растениями на клумбах для сезонного цвета, вьющимися растениями на стенах, которые создают интересное лиственное украшение, и деревьями, которые создают структуру в большом пространстве. Избегайте газонов, нуждающихся в еженедельном уходе летом, и вам, возможно, не придется тянуть газонокосилку через дом, если нет бокового доступа. Также рассмотрите возможность использования проницаемой черепицы вместо бетона или добавьте карманы для растений между полосами мощения, чтобы поддерживать колеса вашего автомобиля. Выбирая мощения переднего сада, подбирайте его к цветам или материалам дома, чтобы создать визуальную связь.

Быстрый путь от одного конца до другого

Хотя прямая тропа, ведущая от дома к задним воротам, обеспечивает легкий доступ, она лишает вас более захватывающего впечатления от сада, разбейте путь посадками, деревьями, валунами или другими элементами, которые привлекают внимание и помогают скрыть негативные виды, скажем, соседних имений. Также усильте ощущение интриги, не открывая весь сад сразу. Разделение его живыми изгородями, деревьями, кустарниками или другими высокими растениями, которые предлагают проблески тропы или частично скрытого участка, вдохновит людей исследовать дальше. Создание пейзажей на каждом перекрестке, которые приводят взор к фокусной точке, такой как скульптура или водный объект, привлечет посетителей сквозь пространство. Вы можете добиться этого эффекта в больших или малых садах, используя линейные дорожки или более обходные маршруты в зависимости от желаемого вида.

© Associated Press

Втискивание всего, что, по вашему мнению, вы хотите

Люди часто устанавливают громоздкие диваны, кресла и большие барбекю на прилегающем к дому патио, которые летом закрывают вид на сад, а зимой создают баррикаду из навесов. Избегайте этой ошибки, глядя на сад через окна своего дома и обращая внимание на пейзажи, выходя на улицу, чтобы создать дизайн, который будет привлекательным круглый год. Попробуйте посадить растения ближе к дому, возможно, на высоких грядках, корытах или больших горшках, чтобы обрамить пейзажи и замаскировать большие предметы. А выбирая растения, включите около 30 процентов с вечнозелеными листьями и несколькими красочными зимними стеблями или ягодами, чтобы создать хорошую картину в течение всех сезонов как изнутри, так и снаружи. Перемещение патио подальше от дома также помогает решить эту проблему, а избавление от лишнего, такого как маленькие горшки или украшения, также улучшит дизайн.

Использование водных элементов

Водные элементы создают замечательные фокусные точки и могут привлечь множество диких животных, но для того, чтобы вода была чистой и чтобы ваш фонтан не звучал как Ниагарский водопад, нужно определенное планирование. Сначала подумайте о стиле и размере элемента, который вы хотите, и выберите материалы, которые соответствуют вашему дизайну. Например, блестящий металлический элемент будет визуально выделяться, а каменное корыто можно использовать для слияния с фоном. Элемент также должен иметь смысл в окружении, поэтому убедитесь, что каскад или ручей повторяют естественные контуры сада. Чтобы вода была чистой, добавьте разнообразные растения к пруду или установите насос и систему фильтрации воды в автономном блоке. Если вы планируете потратить много денег на свой элемент, обратитесь к эксперту, чтобы убедиться, что он установлен правильно, проводка и насосы хорошо скрыты, а уровень воды и поток обеспечивают желаемый вид и звук.