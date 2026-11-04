Еще есть время все исправить: 4 признака того, что ваши окна не готовы к зиме

Мужчина открывает окно / © Credits

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Температура воздуха понижается, мы достаем из шкафов любимые свитеры и одеяла — самое время позаботиться о подготовке дома к зиме. Это включает уход за садовым инвентарем (газонокосилками, шлангами и т. д.) и проверку исправности системы отопления. Также обязательно стоит убедиться, что ваши окна готовы к зимнему периоду.

Не знаете, на какие тревожные признаки следует обратить внимание? Good Housekeeping собрал советы экспертов, чтобы успеть устранить неисправности окон до наступления сильных морозов.

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Сквозняки (утечка воздуха)

Если окно негерметичное, холодный воздух попадает внутрь, а теплый — выходит наружу. Если сложить все места утечки воздуха в обычном доме, получится такой же эффект, как если бы одно окно оставили широко открытым на всю зиму. Окна — одна из главных причин таких потерь.

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Чтобы проверить герметичность, эксперты советуют провести зажженной свечой или ароматической палочкой вдоль оконных рам (лучше всего делать это в ветреную погоду). Если дым отклоняется в сторону — значит, имеется значительная утечка воздуха.

Такие щели следует устранить с помощью герметика, монтажной пены и специальных уплотнительных лент.

Запотевание или конденсат

Если вы заметили «туманный» налет или мелкие капли воды, которые невозможно вытереть, это, вероятно, означает, что герметичность стеклопакета нарушена, а изоляционный газ вытек наружу.

Окно может продолжать функционировать, но оно уже не обеспечивает теплоизоляцию. Зато, когда стекло остывает, в помещении образуется конденсат.

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Если рама в хорошем состоянии, можно заменить только стеклопакет, обратившись к специалисту. Однако, если рама изношена, зачастую целесообразнее заменить окно полностью.

Грязное стекло

Грязные окна могут казаться лишь эстетической проблемой, однако поддержание их в чистоте на самом деле повышает энергоэффективность вашего дома.

Это способствует максимальному проникновению солнечного света, что позволяет получать больше тепла от солнца в течение зимы. Кроме того, чистые окна гарантируют надлежащую работу низкоэмиссионных покрытий: они отражают тепло изнутри помещения обратно в дом, одновременно пропуская солнечный свет снаружи.

Неисправные задвижки

Помимо изношенного герметика и конденсата, обратите внимание на окна, которые трудно открывать, закрывать или фиксировать задвижкой. Из-за летних погодных условий деревянные рамы и фундамент дома могут смещаться или разбухать.

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Если вы не можете плотно прижать створки окна друг к другу и зафиксировать их, уплотнитель в месте их соединения не выполняет свою функцию. Это, скорее всего, приводит к попаданию холодного воздуха в ваш дом.

Сначала удалите грязь и пыль с направляющих окна, а затем смажьте петли и направляющие силиконовым спреем.

Также можно затянуть ослабленные винты, чтобы задвижка плотнее прижимала створки друг к другу. Если же древесина деформировалась, установите уплотнитель из пеноматериала или специальную ленту вдоль оконной рамы.

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