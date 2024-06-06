Еще не поздно: что посадить в июне, чтобы получить красивое цветение и хороший урожай

Пик садовых робот по посадке и посеву уже прошел, но некоторые растения еще можно успеть вырастить.
Некоторые растения действительно еще не поздно посадить в июне.
О том, что это за растения, опытный садовник Бенджамин Поуп рассказал Gardens Illustrated.
Какие цветы можно посеять в июне
Довольно неплохая идея сеять двулетние и многолетние растения сейчас или в следующем месяце, чтобы они достигли хорошего размера и их можно было высадить до наступления зимы. Например, самое время посеять наперстку.
Для срезки или высадки в грядку стоит посеять гвоздику турецкую (Dianthus barbatus).
Что посеять в огороде в июне
На огороде может быть последовательный посев свеклы и моркови или салатных листьев и зелени, особенно если ваши существующие культуры сейчас дают урожай или начинают распускаться.
Любую посадку в последнюю минуту, чтобы заполнить образовавшийся пробел, также можно сделать сейчас, также высевание быстрорастущих однолетних растений, таких как календула и бархатцы, будет очень успешным, хотя стоит помнить, что этим растениям потребуется дополнительный полив, чтобы помочь им прижиться, особенно если погода жаркая и сухая.
Читайте также: