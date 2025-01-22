Еще не поздно: можно ли сейчас сажать луковицы нарциссов

Окно для посадки еще не закрыто: что делать садоводам, которые забыли посадить нарциссы осенью.

По мере того, как лето подходит к концу, слишком легко забыть о садовых работах, которые необходимо выполнить для подготовки к следующему году. Одна из таких работ — посадка луковиц, чтобы весной получились великолепные клумбы и бордюры.

Даже если вы знаете, когда сажать весенние луковицы, иногда бывает сложно удержать в голове список зимних садовых работ. Когда, наконец, наступит сентябрь, вы можете быть слишком заняты уборкой сада, защитой растений от сильного дождя, чтобы сосредоточиться на посадке цветов для следующего года.

Поэтому эксперты по садоводству поделились с Woman&Home своими профессиональными советами, которые будут полезны тем, кто успел не все, но тем не менее надеятся увидеть весной яркое цветение.

Нарциссы — одни из лучших растений, которые можно вырастить из луковиц и клубней, за ними легко ухаживать, и они создают потрясающую цветовую картину в вашем саду весной. Обычно их высаживают осенью, однако этот срок можно скорректировать при правильных обстоятельствах.

Когда обычно высаживают нарциссы

Нарциссы высаживают осенью (с сентября по ноябрь), чтобы у их корней было достаточно времени для развития до наступления зимы. Поэтому посадка в январе может задержать цветение, оно все равно может случиться.

Как высаживать нарциссы зимой

Если вы немного опасаетесь высаживать луковицы в более холодных условиях, просто очистите почву от снега и разрыхлите ее, если это возможно. Если земля, на которой вы сажаете, полностью замерзла, разбросайте удобрения на площади больше, чем обычно.

После этого вам нужно положить луковицу нарцисса на поверхность почвы, убедившись, что вы не придавливаете ее, так как это повредит основание луковицы, где будут формироваться корни. Покройте луковицу мульчей, используя более толстый слой при более низких температура.

​​​​​​​Когда последний строк посадки нарциссов / Фото: Credits

Когда последний строк посадки нарциссов

Хотя нарциссы не входят в список семян для посева в январе, все еще есть вероятность, что они зацветут, если их посадить сейчас. Но эта гибкость ограничена.

Самое позднее время для посадки луковиц нарциссов, например в Великобритании, обычно декабрь. Но посадка в январе все же может сработать, если луковицы здоровы, а земля не замерзла.

Что будет, если посадить луковицы раньше

Посадка нарциссов раньше, позволит луковицам укорениться до наступления весны, так что у вас получится более впечатляющее зрелище.

Что будет, если вы посадите нарциссы слишком поздно

Если вы посадите нарциссы поздно, они, скорее всего, зацветут позже, чем обычно. Вы также можете обнаружить, что некоторые луковицы могут вырасти «слепыми», что означает, что они дадут листву, но не цветы. Однако нарциссы, которые выросли «слепыми», могут зацвести на следующий год.

Когда последний срок высадки нарциссов в горшки

Широко распространено мнение, что в холодные месяцы вы не сможете много посадить, если вообще сможете, но это всего лишь один из многих мифов о зимнем садоводстве. Хотя, безусловно, рекомендуется сажать луковицы осенью, когда есть возможность для маневра.

Как и тюльпаны, луковицы нарциссов можно высаживать в горшки даже в январе и начале февраля, если они здоровы, а погода не слишком холодная.

Посадка луковиц в горшки компенсирует позднюю посадку, поскольку позволяет контролировать температуру и состояние почвы. Чтобы имитировать зимние условия, поставьте горшки в прохладное место (около 2–10 °C) начиная с января или позже. Затем поставьте горшки на солнечное место после периода охлаждения.

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