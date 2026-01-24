Дежавю в дизайне: почему 2026 — это новый 2016 / © Associated Press

Дизайнеры все чаще говорят о том, что 2026-й становится новым 2016-м, но с важной поправкой, теперь эти тренды — более взрослые, уверенные и значительно более осознанные, об этом рассказало издание Woman And Home.

Идея цикличности моды давно никого не удивляет, но интерьерный дизайн тоже живет по этим законам. Сегодняшние тренды напрямую отражают эстетику десятилетней давности, адаптированную под новые ценности: комфорт, индивидуальность и эмоциональную связь с пространством.

После лет минимализма, «тихой роскоши» и нейтральных интерьеров мы снова стремимся к выразительным домам, которые не просто выглядят красиво, а рассказывают историю о своем владельце.

Смелые цвета

Нейтральные палитры никогда не исчезали полностью, но в 2016-м яркие оттенки, например, бирюзовый, темно-синий, зеленый и пудрово-розовый, стали настоящими героями интерьеров. В 2026-м они возвращаются, но в новом формате.

Теперь речь не об одной акцентной стене, а о тотальном погружении в цвет, когда стены, плинтусы, двери и даже потолок окрашены в один глубокий оттенок. Результат — пространство, которое одновременно успокаивает и выглядит эффектно.

Теплые нейтральные цвета и ретро коричневый

Коричневый долгое время считался «сложным» цветом, но именно он переживает настоящий ренессанс. Темное дерево, карамельные и шоколадные оттенки, теплый беж — все это формирует интерьер с ощущением уюта и стабильности.

Секрет успеха — в фактурах: дерево, лен, шерсть, керамика и мягкое освещение создают атмосферу, в которой хочется оставаться как можно дольше.

Золото и латунь в ванной

Если в 2016-м мы восхищались блеском, то в 2026-м выбираем матовые, состаренные металлы. Латунные и золотые смесители вытесняют холодный хром и прекрасно сочетаются с темной плиткой, бетоном и глубокими зелеными оттенками.

Немного гламура, но без излишеств.

Интерьер с характером

Минимализм уходит в тень, на его место приходят экспрессивные, многослойные пространства, наполненные принтами, искусством, текстилем и вещами с историей. Такие интерьеры не выглядят идеально и именно в этом их привлекательность. Они живые, личные и эмоциональные.

Бохо «повзрослел»

Бохо 2016 года был несколько хаотичным: много декора, ковров, макраме и растений. В 2026-м он становится более сдержанным и собранным. Натуральные материалы, биофильный дизайн, продуманные акценты и меньше мелкого декора — все для баланса между свободой и эстетикой.

Скандинавский стиль с теплом

Скандинавский дизайн никуда не исчез, но трансформировался. Если раньше он ассоциировался с холодной палитрой и минимумом деталей, то теперь — это тепло, текстуры и естественность.

Дерево, ротанг, лен, растения — пространство становится не стерильным, а по-настоящему жилым.

Розовый

Пудровый розовый уступает место более сложным оттенкам, например, вишневому и бордо. Они лучше вписываются в современные интерьеры и создают глубину, а не «сладость».

2026 год действительно во многом напоминает 2016-й, но это не возвращение, а эволюция. Мы берем лучшее из прошлого и адаптируем его к современному образу жизни, где важны комфорт, индивидуальность и эмоции.

Главное правило — выбирать тренды не ради трендов, а ради себя. Потому что самый актуальный интерьер — это тот, в котором вам комфортно.